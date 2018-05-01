Сергей Чепиков: "У Бьорндалена больше шансов стать тренером сборной Белоруссии"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков считает, что идея с приглашением Оле Эйнара Бьорндалена на пост старшего тренера мужской сборной России интересная, но "сырая". Восьмикратный олимпийский чемпион завершил карьеру по окончании минувшего сезона в возрасте 44 лет. По данным норвежских СМИ, он может сменить на посту старшего тренера российской сборной Рикко Гросса, с которым не был продлен контракт.

- У меня такой информации нет, - отметил Чепиков. - Мне кажется, нужно сначала выбрать нового главу СБР, а потом уже он должен вместе с тренерским советом и правлением определяться с кандидатурами. Мы общались с кандидатом в руководители федерации Владимиром Драчевым, но ничего про Бьорндалена он не говорил. Самое предложение, как мне кажется, достаточно интересное, но пока очень сырое.

- То есть вы не видите Оле Эйнара в России?

- Мне кажется, что у Бьорндалена больше шансов стать тренером белорусской сборной. У них сейчас есть, можно сказать, определенный резерв в результатах. И как раз, на мой взгляд, сборной Белоруссии не хватает сильного специалиста. Тем более, что Оле Эйнар уже помогал Дарье Домрачевой на Олимпиаде. Это более объективный вариант.

- А насколько велик потенциал Бьорндалена на этом поприще?

- Мне кажется, он давно уже стал тренером. Сначала самого себя, потом Дарьи. У него огромный опыт, более 20 зимних сезонов. За это время и на своих ошибках можно очень многому научиться. Этот опыт, на мой взгляд, бесценен. И его нужно как-то трансформировать, передать подрастащему поколению. Считаю, многие сборные хотели, чтобы тренером у них был Бьорндален. Но многое ведь зависит и от финансовых условий, и от желания самого Оле Эйнара.

- Ему, кстати, прочат и карьеру чиновника. Виктор Майгуров сказал, что предпочел бы видеть норвежца в руководстве IBU, нежели в роли тренера.

- Пусть Бьорндален сам принимает решение. Он закончил спортивную карьеру, ему, видимо, уже поступают конкретные предложения. И сейчас находится в творческих раздумьях. Оле Эйнар прекрасный человек. И на какой должности бы он ни находился, КПД везде будет высок. (Антон БАБОШИН)