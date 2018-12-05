Себастьян Самуэльссон: "Мне желали смерти от рака и от рук террористов"

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон рассказал, что ему поступают угрозы после его активных заявлений против допинговой системы в России. Швед известен как один из самых больших критиков российского спорта.

– Есть люди, которые хотят, чтобы я и моя семья умерли от рака, – цитирует Expressen Самуэльссона. – Ощущаю к себе много внимания. Думаю, что это из-за моей открытой позиции. Я честно говорю о допинге напрямую. В моей позиции нет ничего противоречивого. Это простые вещи, о которых я говорю честно.

Многие спортсмены воздерживаются от этого, чтобы не получить массу возмущений в социальных сетях. Эта растрата энергии может отвлекать от спортивной работы. Но я не хочу сидеть и молчать. Очень печально, что люди боятся говорить, что создана такая атмосфера.

Я читал в социальных сетях разное. Российские болельщики говорили, что ждут меня, кто-то пытался меня найти. Были и прямые личные угрозы смерти. Кто-то говорил, что хочет, чтобы меня убили террористы.

Я никогда не называл никаких конкретных имен. Я критикую допинг в целом. Кто-то считает, что я отрабатываю политическую повестку, но это не так. Не лоббирую ничьих интересов.