СБР скорректировал состав сборной России на чемпионат Европы

Скорректирован состав сборной России на чемпионате Европы, информирует официальный сайт СБР. Соревнования пройдут в польском городе Дужники Здрой 25–29 января.
Состав сборной России:
женщины - Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова;
мужчины - Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.
Планируется, что Александр Поварницын выступит на Универсиаде в Алматы (Казахстан).
Lars Berger
Дима и Света - в составе!
20:30 22 января
кубань чемпион
Как бы Поворницына не потерять.
19:40 22 января