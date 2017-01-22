СБР скорректировал состав сборной России на чемпионат Европы

Скорректирован состав сборной России на чемпионате Европы, информирует официальный сайт СБР. Соревнования пройдут в польском городе Дужники Здрой 25–29 января.

Состав сборной России:

женщины - Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова;

мужчины - Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.

Планируется, что Александр Поварницын выступит на Универсиаде в Алматы (Казахстан).