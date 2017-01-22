19:15 22 января | БИАТЛОН

СБР скорректировал состав сборной России на чемпионат Европы

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Скорректирован состав сборной России на чемпионате Европы, информирует официальный сайт СБР.  Соревнования пройдут в польском городе Дужники Здрой 25–29 января.

Состав сборной России:

женщины - Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова;

мужчины - Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.

Планируется, что Александр Поварницын выступит на Универсиаде в Алматы (Казахстан). 

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2017/56924/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Lars Berger

Дима и Света - в составе!

20:30 22 января

кубань чемпион

Как бы Поворницына не потерять.

19:40 22 января

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