СБР оспорит дисквалификацию Глазыриной в CAS

СБР на официальном сайте выступил с заявлением о несправедливости наказания российской биатлонистки Екатерины Глазыриной. За употребление допинга спортсменка была дисквалифицирована на два года, начиная с 24 апреля 2018 года. Все ее результаты с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 года были аннулированы.

СБР отмечает, что новых данных в деле не появилось, а предыдущие основаны на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лабораитории Григория Родченкова.

"В связи с решением Международного союза биатлонистов о дисквалификации российской биатлонистки Екатерины Глазыриной Союз биатлонистов России официально заявляет о своем несогласии с выводами комиссии IBU и намерении отстаивать права и репутацию спортсменки в международном спортивном арбитражном суде (CAS).

СБР обращает внимание, что в разбирательствах по делу о нарушении российской спортсменкой антидопинговых правил, длившихся два с половиной года, с момента первого слушания не появилось новых данных. Итоговое решение по делу Екатерины Глазыриной основано исключительно на показаниях информатора ВАДА Григория Родченкова, подлинность и объективность которых была многократно и успешно оспорена в слушаниях по делам других российских спортсменов.

СБР подчеркивает свою непримиримую позицию в отношении допинга, но заявляет о своем решительном намерении обратиться в CAS для установления справедливости в данном разбирательстве", - говорится в заявлении СБР.