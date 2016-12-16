Сборная Швеции поддержит бойкот Фуркада

Главный тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон сообщил, что команда поддержит возможный бойкот Мартена Фуркада в отношении российских спортсменов. Вчера француз призвал биатлонистов не принимать участия в этапах Кубка мира, если IBU не дисквалифицирует россиян, которые подозреваются в употреблении допинга. Международный союз биатлонистов в четверг получил от ВАДА список с именами 31 спортсмена. Свое решение по этому вопросу организация вынесет 22 декабря.

- Мы обсуждали это вчера, - приводит tt.se слова Нильссона. - Если бойкот будет, то мы его поддержим. Необходимо бороться с этим.