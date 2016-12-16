Сборная Швеции поддержит бойкот Фуркада

Главный тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон сообщил, что команда поддержит возможный бойкот Мартена Фуркада в отношении российских спортсменов. Вчера француз призвал биатлонистов не принимать участия в этапах Кубка мира, если IBU не дисквалифицирует россиян, которые подозреваются в употреблении допинга. Международный союз биатлонистов в четверг получил от ВАДА список с именами 31 спортсмена. Свое решение по этому вопросу организация вынесет 22 декабря.
- Мы обсуждали это вчера, - приводит tt.se слова Нильссона. - Если бойкот будет, то мы его поддержим. Необходимо бороться с этим.
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Прав ли Мартен Фуркад, предложивший бойкотировать соревнования, если IBU не накажет российских биатлонистов?
наталёк
пока такие, как фуркад парад фашистов в париже принимали, такие, как Логинов фрицев голыми руками душили, вот и трясёт их до сих пор от одного слова о русских
18:10 17 декабря
джей
Помнят еще битву на Чудском озере !!!! Им до сих пор мерещатся подводные лодки во всех водоемах швеции. Убогие !!!
20:02 16 декабря
Andersen32
Дисквалифицировать надо тех, кто объявляет бойкот. Недавний пример латышей дуркисов, перенесли ЧМ из Сочи. Мы так не можем и едем на все соревнования с астматиками норвегами, да подставляем щеки. Что у нас за власть? Спорт уже давно превратился в грязную политику. Подождём до 18 года, макларен ещё нечего не сказал про футболистов и хоккеистов, а их там не меньше 602.
19:06 16 декабря
Niсk
а еще: каждого спортсмена, который намного оторвался в результатах от других, необходимо дисквалифицировать за допинг, вспомните Армстронга.
18:21 16 декабря
Niсk
имхо идиотизм цветет и заразителен, вслед за Фуркадом заболел "Главный тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон", интересно, он выражает общее мнение своей команды или только свое? з.ы. подозревается не равно преступник.
18:18 16 декабря
shpasic
надо им сказать, что уже всех 31 дисквалифицировали.
17:34 16 декабря
thearistarx
за подозрения не дисквалифицируют
16:47 16 декабря