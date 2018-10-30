Самуэльссона пригласили в резиденцию президента США

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон получил приглашение в резиденцию президента США Дональда Трампа, информирует Sportbladet.

Спортсмена пригласили на встречу по антидопинговым вопросам в Белом доме, чтобы он дал свое свое представление о борьбе с допингом. На мероприятии также будут присутствовать представители USADA (Американского антидопингового агенства).

- Это невероятно вдохновляет. Это просто замечательно. Я очень политически заинтересован, - прокомментировал приглашение Самуэльссон.

Тема допинга заинтересовала шведского биатлониста в прошлом сезоне. Начал он с репостов в Твиттере, а затем и стал высказываться сам с критикой в адрес России.

В марте Самуэльссон даже объявил о пропуске этапа в Тюмени при причине опасения за свою безопасность, хотя сначала речь шла об опасениях за сохранность допинг-проб. Позднее он высказался, что гордится пропуском соревнований.

В сентябре швед заявил, что если РУСАДА будет восстановлено без выполнения обязательных пунктов дорожной карты, это будет серьезная проблема, так как станет понятно, что на ВАДА оказывается очень большое давление со стороны МОК и России.