18:04 | Биатлон

Руководители РУСАДА вошли в группу по восстановлению СБР

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 Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая вошли в рабочую группу Международного союза биатлонистов (IBU) по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР). Делегация IBU во главе с президентом организации Олле Далином посетила Москву в середине ноября и провела встречу с представителями СБР. По ее итогам были озвучены 12 критериев, которые необходимо выполнить российской стороне для полного восстановления членства в IBU. Планируется, что второй визит делегации IBU состоится 18 декабря.

- Вошли в рабочую группу IBU от РУСАДА я и Юрий Ганус, - цитирует "РИА Новости" Пахноцкую.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/biathlon/20181203/1146875449.html

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