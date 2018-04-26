Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах

Российская биатлонистка Анна Моиссева обвинила тренера Сергея Тутмина из школы "Истина" в домогательствах. 17-летняя спортсменка направила письмо министру спорта и физической культуры Московской области.
"В сентябре на первенстве России в Саранске тренер Сергей Тутмин предлагал вступить в интимную связь. Подобные предложения поступали неоднократно. Взамен моего согласия Тутмин говорил, что в независимости от результата я остаюсь в команде ЦОВС, мне дают лучшие лыжи, удобную пристрелочную мишень, хорошую зарплату…
После Саранска Тутмин продолжал говорить непристойные вещи, просить моего согласия на его предложение. Были попытки шантажировать меня. Это повторялось в октябре, в ноябре, в январе и в марте.
Имеются аудио-запись разговора в Пересвете и Санкт-Петербурге. Прошу разобраться в данной ситуации, так как в таких условиях невозможно тренироваться", – говорится в письме Моисеевой.
Обвиненный в домогательствах тренер Сергей Тутмин: "Комментировать обвинения я не собираюсь"
ЗлобныйЖиртрест
За Арсеналий с децтва!)) какая педофилия???? Ей 17 лет, с 16 возраст согласия. Все верно: предложили - она отказалась. За что тут уголовку-то???
15:59
shpasic
так то в России. а Кукалова, например, уже в 12.
15:58
Нищ, дрищ, ушёл от мамки
Смока, в СШП к такому возрасту у 99% девушек уже и попы развальцованы)
15:52
За Арсеналий с децтва!))
Домогательство преступлением не является.) Предлагать можно сколько угодно, с-а не захочет, как грится...)) Тут другая статья похлеще будет!) Педофилия... Хотя, если учесть что 99 % девушек в России лишаются девственности в 13-14 лет, то и саму статью давно пора отменять.))
15:27
Солёный
Дык она страшненькая же, сверстники внимания не обращают, а ей уже хотца. Тренер отказал и она решила отомстить )))))))))
15:18
Я видел гол Шмарова
Подозрительный шлак. При чем тут министр и СМИ? Такие письма не министрам нужно писать, а в прокуратуру.
14:47
rusfed 2.0
СЭ, все порядочные сми дают ссылку на первоисточник - Совспорт
14:34
mobile_actor
Молодец, девочка. Удачи ей.
14:24
Roman13
"Это повторялось в октябре, в ноябре, в январе и в марте". А в декабре и феврале он к кому-то еще домогался.
14:24
ilgys
Ну шо ей жалко?
14:16
с.карасёв
тренер это и мать и отец...и муж и любовник...
14:15