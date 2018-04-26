Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах

Российская биатлонистка Анна Моиссева обвинила тренера Сергея Тутмина из школы "Истина" в домогательствах. 17-летняя спортсменка направила письмо министру спорта и физической культуры Московской области.

"В сентябре на первенстве России в Саранске тренер Сергей Тутмин предлагал вступить в интимную связь. Подобные предложения поступали неоднократно. Взамен моего согласия Тутмин говорил, что в независимости от результата я остаюсь в команде ЦОВС, мне дают лучшие лыжи, удобную пристрелочную мишень, хорошую зарплату…

После Саранска Тутмин продолжал говорить непристойные вещи, просить моего согласия на его предложение. Были попытки шантажировать меня. Это повторялось в октябре, в ноябре, в январе и в марте.

Имеются аудио-запись разговора в Пересвете и Санкт-Петербурге. Прошу разобраться в данной ситуации, так как в таких условиях невозможно тренироваться", – говорится в письме Моисеевой.

Обвиненный в домогательствах тренер Сергей Тутмин: "Комментировать обвинения я не собираюсь"