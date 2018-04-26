14:00 | Биатлон

Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах

Письмо Анны МОИСЕЕВОЙ.
Письмо Анны МОИСЕЕВОЙ.
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Российская биатлонистка Анна Моиссева обвинила тренера Сергея Тутмина из школы "Истина" в домогательствах. 17-летняя спортсменка направила письмо министру спорта и физической культуры Московской области.

"В сентябре на первенстве России в Саранске тренер Сергей Тутмин предлагал вступить в интимную связь. Подобные предложения поступали неоднократно. Взамен моего согласия Тутмин говорил, что в независимости от результата я остаюсь в команде ЦОВС, мне дают лучшие лыжи, удобную пристрелочную мишень, хорошую зарплату…

После Саранска Тутмин продолжал говорить непристойные вещи, просить моего согласия на его предложение. Были попытки шантажировать меня. Это повторялось в октябре, в ноябре, в январе и в марте.

Имеются аудио-запись разговора в Пересвете и Санкт-Петербурге. Прошу разобраться в данной ситуации, так как в таких условиях невозможно тренироваться", – говорится в письме Моисеевой.

Обвиненный в домогательствах тренер Сергей Тутмин: "Комментировать обвинения я не собираюсь"

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КОММЕНТАРИИ (11)
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ЗлобныйЖиртрест

За Арсеналий с децтва!)) какая педофилия???? Ей 17 лет, с 16 возраст согласия. Все верно: предложили - она отказалась. За что тут уголовку-то???

15:59

shpasic

так то в России. а Кукалова, например, уже в 12.

15:58

Нищ, дрищ, ушёл от мамки

Смока, в СШП к такому возрасту у 99% девушек уже и попы развальцованы)

15:52

За Арсеналий с децтва!))

Домогательство преступлением не является.) Предлагать можно сколько угодно, с-а не захочет, как грится...)) Тут другая статья похлеще будет!) Педофилия... Хотя, если учесть что 99 % девушек в России лишаются девственности в 13-14 лет, то и саму статью давно пора отменять.))

15:27

Солёный

Дык она страшненькая же, сверстники внимания не обращают, а ей уже хотца. Тренер отказал и она решила отомстить )))))))))

15:18

Я видел гол Шмарова

Подозрительный шлак. При чем тут министр и СМИ? Такие письма не министрам нужно писать, а в прокуратуру.

14:47

rusfed 2.0

СЭ, все порядочные сми дают ссылку на первоисточник - Совспорт

14:34

mobile_actor

Молодец, девочка. Удачи ей.

14:24

Roman13

"Это повторялось в октябре, в ноябре, в январе и в марте". А в декабре и феврале он к кому-то еще домогался.

14:24

ilgys

Ну шо ей жалко?

14:16

с.карасёв

тренер это и мать и отец...и муж и любовник...

14:15

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