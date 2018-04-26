10:37 | Биатлон

Обвиненный в домогательствах тренер Сергей Тутмин: "Комментировать обвинения я не собираюсь"

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Тренер Сергей Тутмин, обвиненный биатлонисткой подмосковной СШОР "истина" Анной Моисеевой в сексуальных домогательствах, отказался от любых комментариев по этой ситуации.

- Комментировать эти обвинения я не собираюсь, – сказал Тутмин в ответ на просьбу дать свою версию случившегося.

Напомним, что 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева в интервью "Советскому спорту" рассказала, что старший тренер ЦСП Московской области Сергей Тутмин предлагал ей вступить в интимную связь, обещая место в сборной региона. (Андрей ШИТИХИН)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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rusfed 2.0

У нас такого не бывает (с)

11:17

Тахир Забиздуллин

Ну так если врут, то так и скажи. А если правда, то скажи"Да,хотел отжарить её". А то как-то не по мужски получается.

11:06

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