Обвиненный в домогательствах тренер Сергей Тутмин: "Комментировать обвинения я не собираюсь"

Тренер Сергей Тутмин, обвиненный биатлонисткой подмосковной СШОР "истина" Анной Моисеевой в сексуальных домогательствах, отказался от любых комментариев по этой ситуации.

- Комментировать эти обвинения я не собираюсь, – сказал Тутмин в ответ на просьбу дать свою версию случившегося.

Напомним, что 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева в интервью "Советскому спорту" рассказала, что старший тренер ЦСП Московской области Сергей Тутмин предлагал ей вступить в интимную связь, обещая место в сборной региона. (Андрей ШИТИХИН)