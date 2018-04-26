Обвиненный в домогательствах тренер Сергей Тутмин: "Комментировать обвинения я не собираюсь"

Тренер Сергей Тутмин, обвиненный биатлонисткой подмосковной СШОР "истина" Анной Моисеевой в сексуальных домогательствах, отказался от любых комментариев по этой ситуации.
- Комментировать эти обвинения я не собираюсь, – сказал Тутмин в ответ на просьбу дать свою версию случившегося.
Напомним, что 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева в интервью "Советскому спорту" рассказала, что старший тренер ЦСП Московской области Сергей Тутмин предлагал ей вступить в интимную связь, обещая место в сборной региона. (Андрей ШИТИХИН)
rusfed 2.0
У нас такого не бывает (с)
11:17
Тахир Забиздуллин
Ну так если врут, то так и скажи. А если правда, то скажи"Да,хотел отжарить её". А то как-то не по мужски получается.
11:06