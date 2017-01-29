Россия выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы

Сборная России (Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Евгений Гараничев) выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы в польском Душники-Здруе. Вторыми к финишу пришли норвежские спортсмены. На третьем месте – команда Украины. Ранее россияне выиграли синглмикст.
Душники-Здруй (Польша)
Открытый чемпионат Европы
Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км
1. РОССИЯ (СТАРЫХ (0 промахов +1), СЛЕПЦОВА (0+1), ВОЛКОВ (1+0), ЛОГИНОВ (3+0)) - 1:12.26,0 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
2. Норвегия (Эрдаль (0+2), Хубер (0+1), Бьентегорд (3+1), Йессбакк (1+1)) - отставание 36,4 (0 + 9)
3. Украина (А. Меркушина (1+0), Джима (2+4), Жирный (0+0), Ткаленко (0+0)) - 37,1 (1 + 6)
4. Болгария (Йорданова (0+1), Стоянова (2+1), Герджиков (0+1), Илиев (3+3)) - 1.16,4 (0 + 11)
5. Чехия (Йоханидешова (2+0), Ислова (0+3), Соукуп (1+1), Кристейн (1+3)) - 1.17,4 (0 + 11)
6. Германия (Н. Хорхлер (3+2), К. Хорхлер (0+2), Рес (1+4), Наврат (0+0)) - 1.39,7 (1 + 11)
Don
беня, а чего ты так рано встал?) Ради меня или ради туалетов?)))) беня, я дам тебе один дружеский совет: сиди в своей прибалтике на своих свайтах и обсуждай свои фаш...е марши и латышских стрелков в Грозном)))) А сюда не лезь, здесь серьезные дяди серьезные дела обсуждают, рыбакам и уборщикам туалетов здесь не место))) Где сборная Латвии?))))))))))))))))))))))
10:45
Бэн Джойс
Don----------------------Ганя, вот всё тебе днарю на пальцах объяснять надо. Если я тебе отвечаю, то это вовсе не значит, что я что-то там или кого-то с тобой обсуждаю. Это значит, что я указываю тебе на твоё место в этом бренном мире, а именно где-то на днище )) И про туалеты зря распинаешься, сам-то небось уже не один год в своём захолустном колхозе на коровнике за копеечную зарплату компост топчешь, бгг ))
05:51
Don
Ложись спать прибалт, а то тебе сегодня ещё туалеты у твоих европейских господ убирать, а потом ты мне ещё рыбу ловить пойдёшь, да беня голштинский? Бгг))))))))))
02:36
Don
Бэн Джойс, да что ты, а чего ты мне тогда отвечаешь постоянно?))))))))) Ну кайф тебя троллить, такой ты дур....к, на всё ведёшься) Где сборная Латвии, балабол прибалтийский?)))))))))))))))
02:34
Бэн Джойс
Don---------------Ты днарь Ганя. Днарь и нулина, бгг ))
01:11
Бэн Джойс
Don ..обсуждаем же здесь тебя..---------------------Ганя, если ты что-то там обсуждаежь, то меня в это не впутывай и говори только о себе в единственном числе. Я никогда, никого и ничего не буду обсуждать с таким дегенератом как ты. Это ниже моего достаинства, это дно, мне тупо в паллу ))
01:04
Don
беник, главное ты догоняешь, обсуждаем же здесь тебя рыболов) Где сборная Латвии?)))))))))))))))))))))))
00:34
Don Miguel
Бен, готовься, кердык уже скоро. И Джойса не забудь прихватить!
23:53 29 января
Бэн Джойс
Don О, беня, видишь как ты популярен, аж два раза подряд про тебя получилось))))))---------------------Ну да Ганя, так и есть. Тебе видимо твой текст от 20:14 показался настолько блестящим, искромётным и остроумным, что ты даже счёл нужным его подкорректировать и отправить его ещё раз. И наверняка доволен собой, абсолютно не догоняя своим кочаном, какой бестолковый, ядерный флуд ты несёшь на страницы форума СЭ ))
21:30 29 января
Don
О, беня, видишь как ты популярен, аж два раза подряд про тебя получилось))))))
20:17 29 января
Don
Ну во-первых беня мы же про тебя пишем, а не про меня, во-вторых ты именно объект, для субъекта ты явно не подходишь))) Ну, а в-третьих, ты чего плагиатишь, мои скобки используешь, я тебе иск предъявлю, ловец рыбок))) P.S. Где сборная Латвии?)))))))))))))))))
20:17 29 января
Don
Бэн Джойс, ну во-первых мы же про тебя пишем, а не про меня, во-вторых ты только можешь объектом быть, так как для субъекта ты явно не подходишь))) А в-третьих ты чего плагиатишь, мои скобки используешь, я тебе иск предъявлю ловец рыбок) P.S. Где сборная Латвии?))))))))))))))))))))))))))
20:14 29 января
Бэн Джойс
Don----------------------Тебе Ганя даже не хватает мозгов сообразить, что на самом деле объект - это ты, бгг ))
19:36 29 января
Don
беня голштинский, ну зачем ты про себя так, бгг))) Где сборная Латвии?))))))))))))))))))))) Ну ты такой классный объект для троллизма))))))))
19:24 29 января
Бэн Джойс
Don-------------------Знаешь Ганя, я тебе вот что скажу - у людей с интеллектом пытливый мозг, им свойственно сомневаться. А олигофрены вроде тебя наоборот, уверены, что они умны и непогрешимы. Ты думаешь, что чем больше ты скобочек наставишь, тем лучше будет качество содержания твоих ущербных постов? ))
18:56 29 января
sportbeer
Красавцы, как и планировалось уверенно и без вариантов.
18:42 29 января
Don
Бэн Джойс, так ты на вопрос не ответил ч... трусливое) Где сборная Латвии?)))) Ладно,я отвечу за тебя, в ж..... как обычно всю свою историю, впрочем как и ты)))) Жаль, что ты у папы своего на трусах не остался)))) Так ты мне рыбку достанешь, уборщик европейских туалетов?) Блин, ну так прикольно тебя троллить беня голштинский)))
18:37 29 января
кубань чемпион
ozozolio Так в Россий биатлетов, как в Бразилий футболистов 18:03 _________________________- Так там и радуются и огорчаются счас все чаще огорчаются после Чемпионата Южной Америки где Гондурас сражается, так что нельзя приуменьшать заслуг наших ребят на ЧЕ, а если 3-4 номера команд проигрывают нашим 7-8 так это проблемы негров.
18:34 29 января
Бэн Джойс
Don Miguel-------------------------Дональд, от тебя в этой жизни один только вред. Прикинь, сколько ты за всю свою жизнь кубометров воздуха почём зря испортил ))
18:28 29 января
ozozolio
Так в Россий биатлетов, как в Бразилий футболистов
18:03 29 января
Don Miguel
Одни мерзости... С таким "подходом к жизни" вы сдохнете раньше всех! Так врачебная статистика говорит. Мания величия и другие психические заболевания долго жить не дают! Кердык наступает быстро!
17:54 29 января
Бэн Джойс
Don-----------------Троллить? Акстись, из тебя тролль, как из туалетной бумаги ватман )))
17:22 29 января
Don
Бэн Джойс, а кто такой Расторгуев? Ты про Николая что ли, так он вроде певец) А что он ещё в биатлоне выступает?))) Не знал, какой молодец) Ну ты не ответил на мой вопрос, где сборная Латвии?) Да, кстати, мне тут рыбка нужна хорошая, достань мне пожалуйста, а я тебя троллить не буду))))
17:15 29 января
Бэн Джойс
Don--------------------Помню, помню, как ты чмырил талантливого русского (!) парня Расторгуева только потому, что он родился в Латвии и выступает под латвийским флагом. У вас это ментальное - своих чмырить ))
17:04 29 января
бронепоезд
Don Бэн Джойс, где сборная Латвии, латышский стрелок?))) Бгг))) 16:50------------------Где-где в Даугавпилсе,шпроты доедают.
16:58 29 января
Don
Бэн Джойс, где сборная Латвии, латышский стрелок?))) Бгг)))
16:50 29 января
Бэн Джойс
кузя23 Бэн Джойс__Открытый чемпионат Австралии с кучей допинга по справке))Бггг))--------------------Если ты про сестёр Вильямс, то согласен. Такшта не по адресу ))
16:37 29 января
кузя23
Бэн Джойс__Открытый чемпионат Австралии с кучей допинга по справке))Бггг))
16:33 29 января
Бэн Джойс
Перед стартом все были какбэ в одинаковых условиях. Но это только на первый взгляд. В процессе соревнований, уже на первом этапе стало очевидно, что судьбу этой гонки решит ЭПО. Так оно и случилось ))
16:31 29 января
Don
Бэн Джойс, где сборная Латвии?) В Грозном?)))) Бгг)))
16:22 29 января