Гараничев и Виролайнен - первые в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Евгений Гараничев и Дарья Виролайнен стали победителями в смешанной эстафете на чемпионате Европы в польском Душники-Здруе. Сборная России выступала по ходу гонки в роли догоняющей, но смогла воспользоваться ошибками соперников и выйти в лидеры. Второе место заняла команда Норвегии в составе Ингрид Таннреволь и Ветле Кристиансена. Кристина Гузик и Гжегож Гузик – третьи.

Сборная России завоевала пятую золотую медаль на чемпионате Европы. Всего в активе россиян 12 медалей: 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.

Душники-Здруй (Польша)

Открытый чемпионат Европы

Синглмикст

1. РОССИЯ (ВИРОЛАЙНЕН, ГАРАНИЧЕВ) - 37.10,2 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. Норвегия (Таннреволь, Кристиансен) - отставание 6,3 (0 + 7)

3. Польша (Гузик, Гузик) - 13,9 (0 + 5)

4. Украина (Варвинец, Доценко) - 20,9 (0 + 5)

5. Австрия (Иннерхофер, Комац) - 22,2 (1 + 9)

6. Германия (Кнолль, Дорфер) - 27,2 (0 + 11)