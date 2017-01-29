Гараничев и Виролайнен - первые в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Евгений Гараничев и Дарья Виролайнен стали победителями в смешанной эстафете на чемпионате Европы в польском Душники-Здруе. Сборная России выступала по ходу гонки в роли догоняющей, но смогла воспользоваться ошибками соперников и выйти в лидеры. Второе место заняла команда Норвегии в составе Ингрид Таннреволь и Ветле Кристиансена. Кристина Гузик и Гжегож Гузик – третьи.
Сборная России завоевала пятую золотую медаль на чемпионате Европы. Всего в активе россиян 12 медалей: 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.
Душники-Здруй (Польша)
Открытый чемпионат Европы
Синглмикст
1. РОССИЯ (ВИРОЛАЙНЕН, ГАРАНИЧЕВ) - 37.10,2 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)
2. Норвегия (Таннреволь, Кристиансен) - отставание 6,3 (0 + 7)
3. Польша (Гузик, Гузик) - 13,9 (0 + 5)
4. Украина (Варвинец, Доценко) - 20,9 (0 + 5)
5. Австрия (Иннерхофер, Комац) - 22,2 (1 + 9)
6. Германия (Кнолль, Дорфер) - 27,2 (0 + 11)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/under26/2016-2017/events/1116_16_2/
болото
Миронова должна была бежать в паре с гараничевым, она заслужила и сильнее дарьи, какого черта было ставить эту мазилу
06:58
zoolord
Да ладно победа есть победа!!! Молодцы. Хотя лучше бы вместо Виролайнен Резцова выступала - спокойнее бы было. Гараничев молодец вытянул. Хотя там по настоящему серьезных соперников не было. Но все равно молодцы! Показали кузькину мать этой европе.
16:37 29 января
кубань чемпион
Разгромом Европы удовлетворен!!!!
15:37 29 января
Алый Дракон
А где Каналья с Птицей, а?)... Непорядок!))... А, ну ребятки же уже заработали себе сегодня на "пиво", наклепав с десяток постов по "45 рублёв" каждый - теперь можно не напрягаться )))... Да и про допинг здесь ни слова )))
14:00 29 января
AZ
Гараничев и Виролайнен подтвердили правило математики. Два почти вечных эстафетных минуса при умножении дали плюс)))). Правда среди откровенных лохов, но все же молодцы.
13:38 29 января
spetrov
Степанова, пока представители страны, тебя тренировавшей, выигрывают все также без допинга, сиди себе в Штатах и думай, возможно ли это.
13:28 29 января
sarkis1957
Остается снова процитировать "яростного борца" с ЭПО Чмоку: НА КЛАССЕ! Ему бы радоваться, что его цитируют, а он злобствовать начинает...
13:00 29 января
Баск
Молодец Виролайнен! Если бы она проиграла больше, то хрен бы Гараничев чемпионом стал! -)
12:45 29 января