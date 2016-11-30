Россия поднялась на третье место в Кубке наций

Женская сборная России по итогам индивидуальной гонки в Эстерсунде поднялась на третье место в зачете Кубка наций. Лидирует по-прежнему Германию, второй идет Франция.

Напомним, лучшая из россиянок - Екатерина Глазырина - показала 6-й результат. Татьяна Акимова стала 12-й, Ольга Подчуфарова - 14-й, Екатерина Шумилова - 18-й, а Светлана Слепцова - 32-й.

Кубок наций (ж)

1 (1). Германия - 809 (+434)

2 (2). Франция - 781 (+416)

3 (6). Россия - 684 (+394)

4 (4). Швеция - 682 (+372)

5 (5). Австрия - 668 (+368)

6 (3). Норвегия - 607 (+292)