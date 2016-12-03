Россия поднялась на четвертое место в зачете Кубка наций

Мужская сборная России по итогам спринтерской гонки в Эстерсунде поднялась на четвертое место в зачете Кубка наций. Лидирует по-прежнему Франция, второй идет Германия, тройку замыкает Норвегия.

Напомним, по итогам спринта в Эстерсунде Антон Бабиков стал седьмым, Максим Цветков показал 10-й результат, Матвей Елисеев – 16-й, Антон Шипулин – 28-й, Дмитрий Малышко – 31-й, Евгений Гараничев – 49-й.

Кубок наций (м)

1 (1). Франция – 1191 (+425)

2 (3). Германия – 1147 (+417)

3 (2). Норвегия – 1127 (+375)

4 (5). РОССИЯ – 1049 (+392)

5 (4). Австрия – 1032 (+365)

6 (6). Швеция – 984 (+374)