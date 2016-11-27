18:40 | БИАТЛОН

Россия – четвертая в первой гонке сезона

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Сборная России (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков, Антон Шипулин) стала четвертой в первой гонке сезона – смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Победила Норвегия, на втором месте – Германия, на третьем - Италия. В финишном створе Шипулин уступил Доминику Виндишу.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Смешанная эстафета, 2 х 6 + 2 х 7,5 км

1. Норвегия (Ольсбу, Хорн, Бьорндален, Й. Бе) - 01:10.57,4 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Германия (Ф. Хильдебранд, Дальмайер, Долль, Пайффер) - 33,7 (0 + 6)

3. Италия (Виттоцци, Вирер, Хофер, Д. Виндиш) - 44,2 (1 + 12)

4. РОССИЯ (ПОДЧУФАРОВА, АКИМОВА, ЦВЕТКОВ, ШИПУЛИН)- 44,5 (0+5)

5. Франция (Бреза, Бескон, Фаб. Клод, Фийон Майе) - 01.13,3  (1 + 10)

6. Швеция (Магнуссон, Нелин, Линдстрем) - 1.20,9 (1 + 10)

Трансляция гонки

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1783_16_2/

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КОММЕНТАРИИ (27)
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Айртон

Andre_Saratov Ногами: Подчуфарова +32 от Брезы, Акимова +56 от Вирер, Цветков +10 от Эберхарда, УЭБ +17, Шипулин - первый на своем этапе, практически в одно время с Виндишем и Бе. ----------------- А ничего, что Бё последний отрезок пешком шёл?))

19:55

савич

Старые песни.За какие заслуги Акимову тащят во все эстафеты,проиграла 1.18 не совсем готовой Подчуфаровой,ходом никакая,стреляла стоя очень долго.Даже Шумилова на ее фоне-ракета.Шипулин-Цветков лучшие по времени у мужиков.Привезли норгам 8 секунд.Вот и вся арифметика. То-ли дуб ...вый .то ли ... дубовый.

19:44

Andre_Saratov

Ногами: Подчуфарова +32 от Брезы, Акимова +56 от Вирер, Цветков +10 от Эберхарда, УЭБ +17, Шипулин - первый на своем этапе, практически в одно время с Виндишем и Бе.

19:36

Бэн Джойс

– Но финишером однозначно будете вы. Некоторые специалисты утверждают, что в финишном створе вам нет равных в мире. Согласны? – Не могу сказать, что я лучший. Мне ведь в этом сезоне не доводилось сталкиваться с Бе, Свендсеном или Ландертингером. Неизвестно, чем тогда все закончилось. А Симон Шемпп в этом году заметно добавил, но в плане финиша он еще слабоват. ///// Зато Виндиш в плане финиша вполне себе в порядке, да Антошка? ))

19:34

inachipoch

Очередной год в российской сборной только один достойный биатлонист - Шипулин. Остальные поленья будут целый сезон кататься турыстами.

19:27

alex1966

А мне понравилось. Акимовой простительно, переволновалась девчушка, опыта совсем мало, Подчуфарова молодец, почти восстановилась после проблем со здоровьем, Антоха отыграл полминуты и что немного не хватило сил, понятно, и форма у него по-моему хорошая, отстрелял как никогда отлично. Цветок свой этап прошел ровно, смазал но быстро исправил. В общем нормально для первого старта. Посмотрим что нам Светик сегодня выдаст, все надеются что в обморок не упадет и винтовку не сломает.

19:19

zoolord

Да скорости у баб никакие. Места с 30 по 40 бороться будут. Чудо если в 10 попадут.

19:15

Новоуепинни

Ниче, на дне рождения Кравцова на этапе в Антерсельве победим, если другие как в прошлом году отдыхать будут

19:06

ROMEO

Мелочей в спорте не бывают из них складываются результаты, акимова проиграла эстафету и ходом и опоздание на старт, если бы ее этап кто-то смог пройти лучше, могли быть вторыми. Но в женском составе кроме подчуфаровой нет никого. Так что все справедливо.

19:05

Andre_Saratov

При лучшей стрельбе, хорошей скорострельности, даже за медаль зацепиться не удается.

19:01

Айртон

xxx5 Антоха еще форму не набрал, ничего - все впереди !!! ---------------- Опять зарубится с Фуркадом за БХГ?))

18:59

Доктор Айболит

Это же сколько итальянцы выиграли ходом? у них 1+12 против 0+5

18:59

Тот самый Зануда

Мдя,прытким оказался Виндиш.

18:56

foreverCSKAforever

Нефутбольная страна, что поделаешь?

18:56

xxx5

Ну не можем мы без ляпа. На этот раз Акимова накосячила. Мало того, что передачу эстафеты проспала, так еще и этап пешком прошла. А Антоха еще форму не набрал, ничего - все впереди !!!

18:56

честный человечишко

Обидно. Но...

18:56

staerswimmer23

а зачем Акимова стреляла в уже закрытую мишень?

18:56

Lars Berger

Всё-таки навязали борьбу за "тройку"... Жаль, что не получилось.

18:54

PallMall

Лучше выступили чем в прошлом году, это обнадеживает.

18:53

tryam

Не похоже на Антона финиш проиграть....стабильная деревянная медаль

18:52

Новоуепинни

Антон красавец! Настоящий спринтер! Так держать!

18:52

Айртон

Поздравления тройке призёров.) Ну и персонально Оле и Доминику.))

18:49

Союз Аполлонович

Все профукали на этапе Акимовой. Пока очень слабо. Антон-красавец!

18:48

ДОЗВОН ГУБЕР

ДЕРЕВО!!!!!!!!! "Сезон надежд" начался предсказуемо....

18:48

Catarzina

С началом сезона ребята ! начался долгий сезон адреналина и интереса ,для нас любителей биатлоне это праздник. Пфайфер понравился стрельбой и сбалансированным бегом, Виндиш вспомнил свой канадский этап.

18:48

Ж и в о й

Жаль, что Антоха на финише слил макароннику! Не ожидал! Но все равно красавчик, вернул нас в борьбу за медали) Про остальных наших молчу)

18:46

Andre_Saratov

Команда одного этапа после тюменского этапа вкатится в сезон.

18:46

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ