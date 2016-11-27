Россия – четвертая в первой гонке сезона

Сборная России (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков, Антон Шипулин) стала четвертой в первой гонке сезона – смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Победила Норвегия, на втором месте – Германия, на третьем - Италия. В финишном створе Шипулин уступил Доминику Виндишу.
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Смешанная эстафета, 2 х 6 + 2 х 7,5 км
1. Норвегия (Ольсбу, Хорн, Бьорндален, Й. Бе) - 01:10.57,4 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
2. Германия (Ф. Хильдебранд, Дальмайер, Долль, Пайффер) - 33,7 (0 + 6)
3. Италия (Виттоцци, Вирер, Хофер, Д. Виндиш) - 44,2 (1 + 12)
4. РОССИЯ (ПОДЧУФАРОВА, АКИМОВА, ЦВЕТКОВ, ШИПУЛИН)- 44,5 (0+5)
5. Франция (Бреза, Бескон, Фаб. Клод, Фийон Майе) - 01.13,3 (1 + 10)
6. Швеция (Магнуссон, Нелин, Линдстрем) - 1.20,9 (1 + 10)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1783_16_2/
Айртон
Andre_Saratov Ногами: Подчуфарова +32 от Брезы, Акимова +56 от Вирер, Цветков +10 от Эберхарда, УЭБ +17, Шипулин - первый на своем этапе, практически в одно время с Виндишем и Бе. ----------------- А ничего, что Бё последний отрезок пешком шёл?))
19:55
савич
Старые песни.За какие заслуги Акимову тащят во все эстафеты,проиграла 1.18 не совсем готовой Подчуфаровой,ходом никакая,стреляла стоя очень долго.Даже Шумилова на ее фоне-ракета.Шипулин-Цветков лучшие по времени у мужиков.Привезли норгам 8 секунд.Вот и вся арифметика. То-ли дуб ...вый .то ли ... дубовый.
19:44
Andre_Saratov
Ногами: Подчуфарова +32 от Брезы, Акимова +56 от Вирер, Цветков +10 от Эберхарда, УЭБ +17, Шипулин - первый на своем этапе, практически в одно время с Виндишем и Бе.
19:36
Бэн Джойс
– Но финишером однозначно будете вы. Некоторые специалисты утверждают, что в финишном створе вам нет равных в мире. Согласны? – Не могу сказать, что я лучший. Мне ведь в этом сезоне не доводилось сталкиваться с Бе, Свендсеном или Ландертингером. Неизвестно, чем тогда все закончилось. А Симон Шемпп в этом году заметно добавил, но в плане финиша он еще слабоват. ///// Зато Виндиш в плане финиша вполне себе в порядке, да Антошка? ))
19:34
inachipoch
Очередной год в российской сборной только один достойный биатлонист - Шипулин. Остальные поленья будут целый сезон кататься турыстами.
19:27
alex1966
А мне понравилось. Акимовой простительно, переволновалась девчушка, опыта совсем мало, Подчуфарова молодец, почти восстановилась после проблем со здоровьем, Антоха отыграл полминуты и что немного не хватило сил, понятно, и форма у него по-моему хорошая, отстрелял как никогда отлично. Цветок свой этап прошел ровно, смазал но быстро исправил. В общем нормально для первого старта. Посмотрим что нам Светик сегодня выдаст, все надеются что в обморок не упадет и винтовку не сломает.
19:19
zoolord
Да скорости у баб никакие. Места с 30 по 40 бороться будут. Чудо если в 10 попадут.
19:15
Новоуепинни
Ниче, на дне рождения Кравцова на этапе в Антерсельве победим, если другие как в прошлом году отдыхать будут
19:06
ROMEO
Мелочей в спорте не бывают из них складываются результаты, акимова проиграла эстафету и ходом и опоздание на старт, если бы ее этап кто-то смог пройти лучше, могли быть вторыми. Но в женском составе кроме подчуфаровой нет никого. Так что все справедливо.
19:05
Andre_Saratov
При лучшей стрельбе, хорошей скорострельности, даже за медаль зацепиться не удается.
19:01
Айртон
xxx5 Антоха еще форму не набрал, ничего - все впереди !!! ---------------- Опять зарубится с Фуркадом за БХГ?))
18:59
Доктор Айболит
Это же сколько итальянцы выиграли ходом? у них 1+12 против 0+5
18:59
Тот самый Зануда
Мдя,прытким оказался Виндиш.
18:56
foreverCSKAforever
Нефутбольная страна, что поделаешь?
18:56
xxx5
Ну не можем мы без ляпа. На этот раз Акимова накосячила. Мало того, что передачу эстафеты проспала, так еще и этап пешком прошла. А Антоха еще форму не набрал, ничего - все впереди !!!
18:56
честный человечишко
Обидно. Но...
18:56
staerswimmer23
а зачем Акимова стреляла в уже закрытую мишень?
18:56
Lars Berger
Всё-таки навязали борьбу за "тройку"... Жаль, что не получилось.
18:54
PallMall
Лучше выступили чем в прошлом году, это обнадеживает.
18:53
tryam
Не похоже на Антона финиш проиграть....стабильная деревянная медаль
18:52
Новоуепинни
Антон красавец! Настоящий спринтер! Так держать!
18:52
Айртон
Поздравления тройке призёров.) Ну и персонально Оле и Доминику.))
18:49
Союз Аполлонович
Все профукали на этапе Акимовой. Пока очень слабо. Антон-красавец!
18:48
ДОЗВОН ГУБЕР
ДЕРЕВО!!!!!!!!! "Сезон надежд" начался предсказуемо....
18:48
Catarzina
С началом сезона ребята ! начался долгий сезон адреналина и интереса ,для нас любителей биатлоне это праздник. Пфайфер понравился стрельбой и сбалансированным бегом, Виндиш вспомнил свой канадский этап.
18:48
Ж и в о й
Жаль, что Антоха на финише слил макароннику! Не ожидал! Но все равно красавчик, вернул нас в борьбу за медали) Про остальных наших молчу)
18:46
Andre_Saratov
Команда одного этапа после тюменского этапа вкатится в сезон.
18:46