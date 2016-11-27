Россия – четвертая в первой гонке сезона

Сборная России (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков, Антон Шипулин) стала четвертой в первой гонке сезона – смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Победила Норвегия, на втором месте – Германия, на третьем - Италия. В финишном створе Шипулин уступил Доминику Виндишу.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Смешанная эстафета, 2 х 6 + 2 х 7,5 км

1. Норвегия (Ольсбу, Хорн, Бьорндален, Й. Бе) - 01:10.57,4 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Германия (Ф. Хильдебранд, Дальмайер, Долль, Пайффер) - 33,7 (0 + 6)

3. Италия (Виттоцци, Вирер, Хофер, Д. Виндиш) - 44,2 (1 + 12)

4. РОССИЯ (ПОДЧУФАРОВА, АКИМОВА, ЦВЕТКОВ, ШИПУЛИН)- 44,5 (0+5)

5. Франция (Бреза, Бескон, Фаб. Клод, Фийон Майе) - 01.13,3 (1 + 10)

6. Швеция (Магнуссон, Нелин, Линдстрем) - 1.20,9 (1 + 10)

Трансляция гонки