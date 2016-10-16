Рикко Гросс: "Задача устроить соревнование между тренерами перед нами не стоит"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс в интервью "СЭ" подчеркнул, что не ощущает соревновательного момента в отношениях с российскими коллегами. Немец отметил, что весь тренерский корпус работает на общую цель.

– Год назад было очевидно, что в России помимо Антона Шипулина, работающего по индивидуальному плану, есть первая команда, которой руководите вы, и резервная – Андрея Падина. Сейчас впору вести речь о двух равноценных бригадах. Вас не обижает, что вместо того, чтобы получить в свое распоряжение всех лучших, вы вынуждены работать в условиях постоянной конкуренции с Падиным?

– Для меня это абсолютно не проблема. Есть внутрироссийские соревнования, есть рейтинг и есть сборная команда, в которую должны войти все сильнейшие. Кто именно подготовит больше спортсменов для сборной, не имеет значения. Задача устроить соревнование между тренерами перед нами не стоит. И я, и Андрей заинтересованы прежде всего в том, чтобы отобрать 6 - 7 человек для участия в Кубке мира и столько же – для Кубка IBU. Наверняка по ходу сезона будет происходить ротация. Но об этом мы уж как-нибудь договоримся.

– Руководить командой на этапах Кубка мира будете вы?

– Да.

– Каким вы считаете стиль нынешней тренировочной работы вашей группы – российским или немецким?

– Не думаю, что можно провести какую-то реальную границу. Все-таки я пока еще молодой тренер, поэтому мне интересно все. У нас с моими российскими коллегами идет постоянный и очень интенсивный обмен информацией, биатлон – это вообще достаточно интернациональная история, я бы сказал. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)