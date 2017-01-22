Решение исполкома IBU разозлило Фуркада

Французский биатлонист Мартен Фуркад выразил недовольство решением Международного союза биатлонистов (IBU). В субботу в Антерсельве состоялось внеочередное заседание исполкома организации, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятого в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании.
"Я зол", – приводит tv2.no цитату Фуркада.
ФанФаныч
ФУРКАД РАСКОЛОЛ БИАТЛОННЫЙ СОЮЗ. Хотел как лучше - получилось как всегда.
11:33 22 января
piternak2
Бабло решает все
11:12 22 января
tank777
По крайней мере к 22-м российским биатлонистам, несмотря на заранее написанный приговор, найти повод привести его в исполнение не получилось. А 170 подписантов, включая того же Фуркада и Бьорндалена рискуют оказаться на паралимпиаде ,поэтому их так плющит.
09:27 22 января
vitvk
170 подписей собрали...СБР надо собрать 1000,все российские подпишутся,подключить Китай,Корею,финнов,словенцев с петицией о разглашении ТИ.Любой спортсмен должен знать с кем он соревнуется.Надеюсь,тогда Фуркад объявит о завершении карьеры да и норги тоже.Хронический мононуклеозник должен после первого километра карету ^скорой помощи ^ вызвать,а не на подиуме стоять.Больной,блин...
08:56 22 января
Долой марионеток-макларенеток
В том, что Фуркад "жрёт", не сомневаюсь нисколько. А вдруг найдут? Вах! Естественно - будешь зол...
08:35 22 января
egoshin-alex
Фуркад мечтал о немедленной дискве Шипулина и Ко. Попьют они его кровушки.
07:46 22 января
ФанФаныч
КОРОЛЕВСКИЙ ПРОКУРОР ФУРКАД ПУСТИЛ ГИЛЬОТИНУ. Он хочет жить по ПОНЯТИЯМ, а не по ЗАКОНУ. Закон – один, а понятия у каждого свои. Какие понятия у Фуркада? «Великий Гэтсби» вознамерился отрубить голову биатлону IBU. «Мартын, ты не прав»!
07:24 22 января
60pele72
Во,"лягуха",никак успокоится не может.
06:36 22 января
tank777
Почему разозлило, а не напугало? Русские оказались настолько чистыми от допинга, что даже после заявок макларена ничего накопать не получилось. А раз не получилось побороть допинг в биатлоне на примере россиян, будут перепроверять всех остальных...Про поговорку "держи вора",Фуркад не слышал, а зря.
06:30 22 января
tank777
Непонятно
06:12 22 января
чуфар
Ну Фуркад преследует шкурный интерес, а вдруг на чемпе проиграет Шипулину или, не дай Бог, Логинову. А так гарантированный бы был чемпион. А вообще принято правильное решение перепроверить всех биатлонистов, участвовавших на ОИ. Может там еще у кого -то царапины найдут. И еще интересно знать кто-там на сегодня астматик и кто официально допингуется, пока этот вопрос замяли, но поднимать его надо постоянно. И вот что еще, депутаты думы решили проверить, а какое решение принято по остальным спортсменам, упомянутым в докладе Макларена, а то все время только говорят о наших. Вообще время работает на нас,Обама, объявивший нам войну, ушел, а Трампу эти разборки до лампочки,о чем свидетельствует и принятое сегодня решение.
06:03 22 января
marksan
Козёл лягушатный!
05:56 22 января
Сергей Барнаулец
Я зол... Да кто ты есть, козлина?
05:54 22 января