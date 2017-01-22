Решение исполкома IBU разозлило Фуркада

Французский биатлонист Мартен Фуркад выразил недовольство решением Международного союза биатлонистов (IBU). В субботу в Антерсельве состоялось внеочередное заседание исполкома организации, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятого в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании.

"Я зол", – приводит tv2.no цитату Фуркада.