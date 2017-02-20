Путин поздравил мужскую сборную России с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную России по биатлону с победой в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. 18 февраля сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4х7,5 км. Это золото стало единственным для россиян на мировом первенстве.

"Уважаемые Антон Игоревич, Алексей Анатольевич, Максим Сергеевич, Антон Владимирович!

От души поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по биатлону в эстафете 4x7,5 км с восемью огневыми рубежами.

Вы блестяще справились с поставленной задачей, продемонстрировали бойцовский характер, волю, великолепное мастерство. Заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Ваша убедительная и по-настоящему красивая победа стала ярким свидетельством большого потенциала отечественной школы биатлона, его замечательных традиций.

Желаю вам новых успехов и достижений – и в спорте, и в жизни", – говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.