Президент СБР Драчев провел встречу со сборной России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев встретился с основной и резервными сборными России, сообщает официальный сайт организации. На встрече также присутствовали первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов, вице-президенты Сергей Чепиков, Сергей Тарасов и Алексей Ермашов.

Спортсменам представили новых руководителей, а также рассказали о приоритетных задачах, которые стоят перед командами.

Ранее Драчев заявлял, что в биатлоне идет омоложение как состава тренеров, так и команды.