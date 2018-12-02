Поварницын стал вторым в гонке преследования в Идре

Немецкий биатлонист Филипп Наврат выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU, который проходит в шведском Идре. Второе место занял россиянин Александр Поварницын, который в спринте был четвертым.
Идре (Швеция)
Кубок IBU
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Филипп Наврат (Германия) – 35.43,9 (1 шт. круг)
2. Александр Поварницын (Россия) – отставание 8,3 (4)
3. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) – 12,6 (1)
4. Роман Рес (Германия) – 14,4 (4)
5. Доминик Райтер (Германия) – 17,3 (3)
6. Сергей Корастылев (Россия) – 24,4 (3)…
8. Антон Бабиков (Россия) – 43,5 (4)…
15. Юрий Шопин (Россия) – 1.13,1 (1)…
24. Петр Пащенко (Россия) – 2.24,4 (5)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2018-2019/ratings/
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