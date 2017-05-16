Подчуфарова не вошла в список российских биатлонистов, включенных в международный пул тестирования

37 российских биатлонистов вошли в международный пул тестирования спортсменов на допинг в сезоне-2017/18, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU). В список попали 18 мужчин и 19 женщин.

IBU отмечает, что с 21 января все россияне, выступающие в международных соревнованиях, автоматически включаются в пул тестирования. При этом в списке не оказалось Ольги Подчуфаровой.

Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Алексей Волков, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов, Юрий Шопин, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Матвей Елисеев, Петр Пащенко, Эдуард Латыпов, Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Никита Поршнев;

Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Анна Никулина, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко, Екатерина Шумилова, Екатерина Глазырина, Ирина Старых, Галина Нечкасова, Светлана Слепцова, Екатерина Юрлова, Светлана Миронова, Ольга Шестерикова, Ирина Услугина, Анастасия Загоруйко, Ольга Якушова, Анна Щербинина, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова.