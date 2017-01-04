Пихлер призвал отстранить россиян от Олимпиады-2018

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер подчеркнул, что на Олимпийских играх-2014 в Сочи его подопечные не употребляли запрещенных веществ. При этом специалист выразил уверенность в том, что национальная команда РФ должна быть отстранена от участия в ОИ-2018, если информация о применении допинга окажется правдивой.

Немец руководил сборной России с 2011 по 2013 год, после чего был назначен тренером одной из групп, в которую входили Ольга Зайцева, Екатерина Глазырина, Екатерина Шумилова и Яна Романова.

- Заявляю, что моя команда была "чистой", - приводит DPA слова Пихлера. - Но если разговоры о допинге окажутся правдой, то россиянам стоит сделать олимпийскую паузу. Их необходимо отстранить. Безусловно, в таком случае пострадают невиновные, но другие меры не будут иметь смысла.

Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) объявил заявил о временном отстранении двух российских биатлонистов, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела на основе данных, представленных в докладе следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.