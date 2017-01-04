12:30 | БИАТЛОН

Пихлер призвал отстранить россиян от Олимпиады-2018

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Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер подчеркнул, что на Олимпийских играх-2014 в Сочи его подопечные не употребляли запрещенных веществ. При этом специалист выразил уверенность в том, что национальная команда РФ должна быть отстранена от участия в ОИ-2018, если информация о применении допинга окажется правдивой.

 
23 февраля 2014 года. Сочи. Презентация Пхенчхана-2018 на церемонии закрытия Игр-2014.Пхенчхан-2018: надо ли стучаться в закрытую дверь?

Немец руководил сборной России с 2011 по 2013 год, после чего был назначен тренером одной из групп, в которую входили Ольга Зайцева, Екатерина Глазырина, Екатерина Шумилова и Яна Романова.

- Заявляю, что моя команда была "чистой", - приводит DPA слова Пихлера. - Но если разговоры о допинге окажутся правдой, то россиянам стоит сделать олимпийскую паузу. Их необходимо отстранить. Безусловно, в таком случае пострадают невиновные, но другие меры не будут иметь смысла.

Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) объявил заявил о временном отстранении двух российских биатлонистов, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела на основе данных, представленных в докладе следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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CanagliaVova

2Чмошка. Американскую стероидную сборную теннисисток будем отстранять? :-D

13:38

syrup

Конечно отстранить! И Пихлера тоже отстранить или пусть докажет, что он не причем)) А то как то не честно получится...

13:23

Борщов А.Н.

Разве в Ольгино без праздников?)

13:18

гарри

Айртон __________- ЧМОик ты мне расакжи как американских легкоатлетов и от чего отстроняли после БАЛКО? Лучше закрой рот и иди в сортир там тебя братишки Уильямс заждолись, пойди ороси, а то засохнут.

13:12

гарри

Моя комамнда была чистой* хорошо хоть руку на рельсы не положил, если что. Как один персонаж из новейшей истории России. Хари то один в один и наклоности такие же.

13:06

Айртон

Великий тренер, подготовивший многих Великих чемпионок, безусловно дело говорит. Случаи залёта российских биатлонистов на допинг самые массовые в данном виде спорта. Финнских лыжников отстраняли, болгарских тяжелоатлетов тоже, чем русские биатлонисты лучше них?) Надо отстранять в случае необходимости.

13:01

zyzx

с такой рожей надо пускать в расход еще в детстве,что бы детей не пугал.

12:48

зенит-супер-чемпион

пусть сасёт большой и толстый.

12:48

outz

Теперь всем понятно, что этот деятель был заслан в нашу сборную с целью развалить её и ослабить? Что у него с успехом и получилось.

12:48

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