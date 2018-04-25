Пидгрушная сказала, что сборную Украины возглавит россиянин

Биатлонистка сборной Украины Елена Пидгрушная сообщила, что в следующем сезоне команду возглавит россиянин, информирует "Спорт Арена". Спортсменка посетила семинар ПФЛ по спортивному маркетингу. Имя специалиста она отказалась называть, но известно лишь, что имя его огласят 30 апреля.

Напомним, женская сборная Украины по биатлону осталась без старшего тренера после того, как закончился контракт с Урошом Велепцом. Словенец тренировал украинскую сборную три года, но соглашение ним не было продлено из-за неудачного выступления на Олимпиаде.