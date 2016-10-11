Пхенчхан будет готов к проведению этапа Кубка мира по биатлону в срок

На данный момент в Пхенчхане готовятся к принятию этапа Кубка мира, который пройдет с 27 февраля по 5 марта. Представители оргкомитета "Пхенчхан-2018" заверяют, что город сможет принять спортивные состязания в соответствии с графиком.

- Места проведения соревнований еще готовятся, в том числе по биатлону, но все они смогут принять спортивные события в соответствии с графиком, - приводит ТАСС слова представителя оргкомитета "Пхенчхан-2018". - У нас есть множество экспертов, которые советуют нам, как сделать тот или иной объект лучше и удобнее для спортсменов.

Две недели назад мы объявили о продаже билетов на два спортивных события, которые привлекут наибольшее внимание - это соревнования по шорт-треку и фигурному катанию. А билеты на другие мероприятия, включая сноуборд, будут предоставляться бесплатно.