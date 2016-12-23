Перенос ЧМ-2021 из России обсудят на следующем конгрессе IBU

Глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик подчеркнул, что вопрос переноса чемпионата мира 2021 года из Тюмени будет рассмотрен на следующем конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU).

"Считаю неправильным проводить чемпионат мира в России. Обсудим этот вопрос на следующем конгрессе. Торопиться некуда", – приводит Framtid i Nord Шлоквик.

В четверг исполком IBU провел экстренное заседание для изучения выводов специальной комиссии. Она начала работу после передачи союзу от ВАДА документов по 31 российскому биатлонисту, которые при подготовке второй части доклада независимого следователя Ричарда Макларена попали под подозрение в связи с нарушением антидопинговых правил с 2011 по 2015 год.

По итогам исполкома были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, открыто расследование в отношении остальных 29 россиян, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени. Кроме того, сегодня Челябинск был лишен права проведения заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту.