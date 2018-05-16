Ольга Зайцева – о Родченкове: "Я бы встретилась с этим товарищем"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в интервью "Р-Спорт" не стала отрицать, что считает информатора ВАДА, бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова своим врагом. Спортсменка добавила, что встретилась бы с ним при возможности.

– Существует древняя китайская поговорка: если долго сидеть на берегу реки, волны рано или поздно пронесут мимо труп твоего врага. Чье имя вам сейчас пришло в голову?

– Догадайтесь сами.

– Григория Родченкова?

– Я бы с ним встретилась, с этим товарищем, конечно. Ну, наверное, никогда этого не будет. Даже представить сложно, сколько людей он обидел…

– Вы плакали по этому поводу?

– Я очень давно уже не плакала. Иногда хочется, но не могу себе позволить. Это ведь отражается на детях, на семье, на моем поведении. Прорывается порой наружу. Я сама себе порой напоминаю какой-то сплошной комок нервов.

Помимо олимпийских медалей в эстафете, в активе 40-летней Зайцевой три золотых награды чемпионата мира, а также Малый хрустальный глобус в масс-старте.

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