Ольга Подчуфарова: "Потерялась сама первоначальная идея Олимпиад. И всего спорта в целом"

Бронзовый призер чемпионата мира Ольга Подчуфарова написала в своем Инстаграме, что Олимпийские игры потеряли свою первоначальную идею.

По словам экс-биатлонистки, которая недавно объявила о завершении карьеры в 25 лет, символ Игр не вызывает у нее никаких эмоций в свете последних событий.

- Сходили сегодня в обновленный Олимпийский музей в Лозанне, - написала Подчуфарова. - Да, интересное место, впечатляет, затягивает история, круто сняты фильмы, выставка здорово организована, даже есть виртуальные аттракционы.



Но вот что странно. Ни малейшего трепета даже не вызывает все это, того, который был раньше, в детстве или в начале спортивного пути. Показывают фильмы, какие-то ролики и интервью великих, столько всего... Всю эволюцию Олимпиад. Но вот смотрю теперь на все это с другой стороны. Потерялась сама первоначальная идея олимпиад и, вообще, всего спорта в целом. В свете всего происходившего последние годы, смотрели сегодня на олимпийские кольца без эмоций, скорее даже с разочарованием. Тут в один момент понимаешь, что это одно большое шоу, причем абсолютно безжалостное.