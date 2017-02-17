Ольга Подчуфарова: "Олимпийский сезон пропускать не буду, а об остатке этого поговорим позже"

Россиянка Ольга Подчуфарова, бежавшая первый этап эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, подчеркнула, что функциональное состояние у нее было лучше, чем на прошлой неделе. По словам Подчуфаровой, у нее не получилась стрельба, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.
– Не могу сказать, что я довольна, – призналась Подчуфарова. – Но функциональное состояние было гораздо лучше, чем на прошлой неделе. Вот только стрельба ни лежа, ни стоя не получилась в том смысле, в котором должна была. Рисковала. Лежа не прошел габарит, а стоя вообще была уверена, что закрыла все. Удивилась, когда увидела незакрытую мишень.
– Есть объяснение, почему функционально вы сейчас чувствуете себя лучше, чем на прошлой неделе?
– Мое мнение: мы немного не угадали со спуском с гор. Попали в не самые комфортные дни. На пристрелке перед смешанной эстафетой меня вообще "колбасило". Очень тяжело было стрелять. Пробивало прямо по ногам. Думаю, это связано с акклиматизационными моментами.
– Хотим узнать из первых уст: вы все-таки будете пропускать олимпийский сезон или нет?
– Олимпийский сезон пропускать я не собираюсь. И вообще считаю, что люди, не посоветовавшись со мной, не вправе решать, что мне делать с моей жизнью.
– А на остаток этого сезона какие планы?
– Об этом мы поговорим чуть позже.
Садык
оказывается не только слепцова наглая-блатная, но и подчуфарова подстать к ней-пара черепашки.
17:57