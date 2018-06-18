Оле Эйнар Бьорндален: "Врач посоветовал бокал вина, но я напился вдрызг"

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален рассказал о случае, который произошел с ним во время одного из сборов в Антхольце. По его словам, однажды он напился по совету врача.

– История с красным вином произошла несколько лет назад. Я ведь от природы очень любопытен, и следовал совету врача только ради того, чтобы быть лучше, - цитирует Бьорндалена tv2.no.

– Врача? Разве они выписывают рецепты на красное вино?

– Нет. Но я был на высотном сборе в Антхольце, это был период с большими объемами интенсивных тренировок, и я чувствовал себя уставшим. Позвонил врачу и попросил совет, что можно сделать для более быстрого восстановления. Тот ответил, что бокал красного вина по вечерам – неплохая идея.

– Хочу сменить врача на этого! Дай мне его контакты!

– Хе-хе, не получишь.

– И ты, аскет, последовал совету врача?

– Да! Помню, что только что вернулся с длительной тренировки, до ужина еще было время, и я заказал красное. Уселся в ванную с полбутылки вина!

– Полбутылки? Разве речь шла не о бокале?

– Да, но бокал был огромным, наверняка вместил полбутылки. Я же пил вино не потому, что оно было хорошим, а чтобы расслабиться. А вместо этого напился вдрызг. Так что это был мой последний бокал красного вина.