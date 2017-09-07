Оле Эйнар Бьорндален: "После рождения дочери работаю умно и эффективно"

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален рассказал о том, как совмещает спортивную карьеру и семейную жизнь. По словам 43-летнего биатлониста, ему приходится работать умно и эффективно. Напомним, в октябре 2016 года в семье Бьорндалена и белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой родилась дочь.

– Рождение дочери многое дало. Это необыкновенное событие для меня, – цитирует Бьорндалена dagbladet.no. – Ведь теперь я могу быть на сборах и соревнованиях со своей семьей. Это чудесно, что я могу совмещать спортивную и семейную жизнь. Однако еще более удивительно то, как это получается у моей жены.

Я стараюсь помогать Дарье. Хочу хоть как-то облегчить ей жизнь. Да, у нас есть няня. Однако большую часть времени с ребенком находится жена. Так как теперь я – отец, то мне нужно думать о том, как сэкономить время. Поэтому нужно работать умно и эффективно.