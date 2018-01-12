17:44 12 января | Биатлон

Мужская сборная России стала третьей в последней перед Олимпиадой эстафете

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Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команду представляли Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе. Гонку норвежцы завершили с флагом. Второе место заняла сборная Франции в составе Симона Дестье, Кантена Фийона Майе, Мартена Фуркада и Антонина Гюгонна. Последний финишировал, так же держа в руках флаг страны.

Сборная России стала третьей. В ее составе бежали чемпионы мира-2017 - Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Это второй подиум для россиян на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне. До этого Шипулин в гонке преследования в Анси также стал третьим. Остальные 27 гонок прошли для биатлонистов и биатлонисток без медалей.

Данная эстафета стала последней для мужчин перед Олимпиадой в Пхенчхане.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Биркеланн - 1 промах на первом рубеже + 0 промахов на втором рубеже, Т. Бе - 3+0, Свендсен - 0+1, Й. Бе - 0+2) - 1:13.11,1 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. Франция (С. Дестье - 2+1, Фийон Майе - 2+0, М. Фуркад - 0+0, А. Гигонна - 1+0) - отставание 24,9 (0 + 6)

3. РОССИЯ (ВОЛКОВ - 0+1, ЦВЕТКОВ - 2+0, БАБИКОВ - 0+0, ШИПУЛИН - 0+1) - 53,4 (0 + 4)

4. Германия (Лессер - 0+0, Долль - 1+3, Пайффер - 1+1, Шемп - 2+2) - 1.26,5 (0 + 10)

5. Австрия (Комац - 1+0, С. Эдер - 0+0, Ю. Эберхард - 2+2, Ландертингер - 1+0) - 1.39,8 (0 + 6)

6. Швеция (Стенерсен - 3+0, Самуэльссон - 0+1, Понсилуома - 0+1, Линдстрем - 0+0) - 1.50,6 (0 + 6)

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КОММЕНТАРИИ (24)
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ЗА Россию!

Бней Иегуда и NOVZODUM NAMREBUG,любители кататься на волосатом мотороллере.Ну как,покатали друг-друга,шизики?

01:12

Е.Л.

после просмотра гонки нет ощущения успеха и победы. вообще.

20:30 12 января

_Металлург_

sergey.v1968/// Просто людям печенькофилов жаль, ведь помрут без госдеповских подачек. Юродивым на Руси всегда много внимания доставалось.

19:17 12 января

ЮКИ

за такой "успех" до новосибирска можно в плацкартном вагон подвезти!но дальше до южкореи Только самоходом!

19:04 12 января

Sinaron

Чмока, сними кастрюлю и оглянись вокруг. К тебе уже белочка пришла.

18:25 12 января

Алексей Д.

Смока, ты че там укурился шоле? В каких галлюцинациях тебе 4 победы у немцев явились?

18:18 12 января

Lars Berger

С результатом, Россия. Есть небольшой просвет...) Поборемся!

18:18 12 января

Алексей Д.

А где там триумфаторы Оберхофа? Ведь они совсем не случайно выиграли, условия же были для всех одинаковыми и только нашим туман мешал))

18:14 12 января

NOVZODUM NAMREBUG

А что же небритый понторез также весело ПОЗАВЧЕРА вью не давал?????

18:06 12 января

diskmen

Пень Иуда что-то тебя много стало.Это не твой родственник часом NOVZODUM NAMREBUG.

18:06 12 января

исперов22081973

Кто против России здесь пишет,я вас и ваших коров,которые вас родили в борделе имел

18:02 12 января

Бней Иегуда

У Германии вообще-то 4 победы в сезоне.))

17:58 12 января

Алексей Д.

Позорище! У себя дома в сильнейшем составе даже в медали не попадаем! Гнать всех тренеров и блатарей из сборной! ...Интересно есть у немцев такие кадры?)

17:54 12 января

ЗА Россию!

Нормальный результат,но три тихохода из четырех -это много,хотя бы 2 тихохода и будет шанс даже на золото.

17:53 12 января

Бней Иегуда

Завтра толстухи тридцаточку должны пробить.)) Но верить в девочек надо, без веры и поцреотизма жить нельзя, бгг.))

17:53 12 января

rusfed 2.0

Шансы на медали в Корее примерно такие же ) Мужская эстафета ) И женская, если не облажаются с составом

17:50 12 января

shpasic

поздравим также немцев, к которых сплав клёна и дуба.

17:49 12 января

Джон....Сильвер

Ну теперь российские биатлонисты будут всех рвать!

17:49 12 января

NOVZODUM NAMREBUG

УРААААААААААААААААААААААААА!!!!!!! ДЕСЯТЬ!!!!!!! ГОНОК!!!!!!!! ПОЗОРА!!!!!!! ЗАКОНЧИЛИСЬ!!!!!!! Сплав меди с оловом ГЕРОИЧЕСКИ завоёван!!!!! Завтра начинаем НОВЫЙ отсчёт!!! А АНТИ---золотые гонки продолжают веселить!!!!!

17:47 12 января

shpasic

надо ещё поинтересоваться у NOVZODUM NAMREBUG, сколько там гонок до нового рекорда без медалей? 31?

17:47 12 января

За Россию без допинга!

Коктейль подействовал что ли?

17:46 12 января

FINIX

Жду коментария чмоки и его клона губермана

17:46 12 января

Бней Иегуда

Норвегия на классе!)) Лёгкая прогулка!)) Допинг-тим - 29 гонок без побед!))

17:46 12 января

shpasic

ха-ха, Фуркад испугался против Антошки бежать))

17:45 12 января