Мужская сборная России стала третьей в последней перед Олимпиадой эстафете

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команду представляли Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе. Гонку норвежцы завершили с флагом. Второе место заняла сборная Франции в составе Симона Дестье, Кантена Фийона Майе, Мартена Фуркада и Антонина Гюгонна. Последний финишировал, так же держа в руках флаг страны.

Сборная России стала третьей. В ее составе бежали чемпионы мира-2017 - Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Это второй подиум для россиян на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне. До этого Шипулин в гонке преследования в Анси также стал третьим. Остальные 27 гонок прошли для биатлонистов и биатлонисток без медалей.

Данная эстафета стала последней для мужчин перед Олимпиадой в Пхенчхане.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Биркеланн - 1 промах на первом рубеже + 0 промахов на втором рубеже, Т. Бе - 3+0, Свендсен - 0+1, Й. Бе - 0+2) - 1:13.11,1 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. Франция (С. Дестье - 2+1, Фийон Майе - 2+0, М. Фуркад - 0+0, А. Гигонна - 1+0) - отставание 24,9 (0 + 6)

3. РОССИЯ (ВОЛКОВ - 0+1, ЦВЕТКОВ - 2+0, БАБИКОВ - 0+0, ШИПУЛИН - 0+1) - 53,4 (0 + 4)

4. Германия (Лессер - 0+0, Долль - 1+3, Пайффер - 1+1, Шемп - 2+2) - 1.26,5 (0 + 10)

5. Австрия (Комац - 1+0, С. Эдер - 0+0, Ю. Эберхард - 2+2, Ландертингер - 1+0) - 1.39,8 (0 + 6)

6. Швеция (Стенерсен - 3+0, Самуэльссон - 0+1, Понсилуома - 0+1, Линдстрем - 0+0) - 1.50,6 (0 + 6)