Мужская сборная России стала третьей в последней перед Олимпиадой эстафете

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команду представляли Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе. Гонку норвежцы завершили с флагом. Второе место заняла сборная Франции в составе Симона Дестье, Кантена Фийона Майе, Мартена Фуркада и Антонина Гюгонна. Последний финишировал, так же держа в руках флаг страны.
Сборная России стала третьей. В ее составе бежали чемпионы мира-2017 - Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Это второй подиум для россиян на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне. До этого Шипулин в гонке преследования в Анси также стал третьим. Остальные 27 гонок прошли для биатлонистов и биатлонисток без медалей.
Данная эстафета стала последней для мужчин перед Олимпиадой в Пхенчхане.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Эстафета 4 х 7,5 км
1. Норвегия (Биркеланн - 1 промах на первом рубеже + 0 промахов на втором рубеже, Т. Бе - 3+0, Свендсен - 0+1, Й. Бе - 0+2) - 1:13.11,1 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)
2. Франция (С. Дестье - 2+1, Фийон Майе - 2+0, М. Фуркад - 0+0, А. Гигонна - 1+0) - отставание 24,9 (0 + 6)
3. РОССИЯ (ВОЛКОВ - 0+1, ЦВЕТКОВ - 2+0, БАБИКОВ - 0+0, ШИПУЛИН - 0+1) - 53,4 (0 + 4)
4. Германия (Лессер - 0+0, Долль - 1+3, Пайффер - 1+1, Шемп - 2+2) - 1.26,5 (0 + 10)
5. Австрия (Комац - 1+0, С. Эдер - 0+0, Ю. Эберхард - 2+2, Ландертингер - 1+0) - 1.39,8 (0 + 6)
6. Швеция (Стенерсен - 3+0, Самуэльссон - 0+1, Понсилуома - 0+1, Линдстрем - 0+0) - 1.50,6 (0 + 6)
- Эмиль Хегле Свендсен
- Антон Шипулин
- Мартен Фуркад
- Тарьей Бе
- Алексей Волков (биатлон)
- Максим Цветков
- Антон Бабиков
- Йоханнес Бе
- Ларс Хельге Биркеланн
- Симон Дестье
- Кантен Фийон Майе
ЗА Россию!
Бней Иегуда и NOVZODUM NAMREBUG,любители кататься на волосатом мотороллере.Ну как,покатали друг-друга,шизики?
01:12
Е.Л.
после просмотра гонки нет ощущения успеха и победы. вообще.
20:30 12 января
_Металлург_
sergey.v1968/// Просто людям печенькофилов жаль, ведь помрут без госдеповских подачек. Юродивым на Руси всегда много внимания доставалось.
19:17 12 января
ЮКИ
за такой "успех" до новосибирска можно в плацкартном вагон подвезти!но дальше до южкореи Только самоходом!
19:04 12 января
Sinaron
Чмока, сними кастрюлю и оглянись вокруг. К тебе уже белочка пришла.
18:25 12 января
Алексей Д.
Смока, ты че там укурился шоле? В каких галлюцинациях тебе 4 победы у немцев явились?
18:18 12 января
Lars Berger
С результатом, Россия. Есть небольшой просвет...) Поборемся!
18:18 12 января
Алексей Д.
А где там триумфаторы Оберхофа? Ведь они совсем не случайно выиграли, условия же были для всех одинаковыми и только нашим туман мешал))
18:14 12 января
NOVZODUM NAMREBUG
А что же небритый понторез также весело ПОЗАВЧЕРА вью не давал?????
18:06 12 января
diskmen
Пень Иуда что-то тебя много стало.Это не твой родственник часом NOVZODUM NAMREBUG.
18:06 12 января
исперов22081973
Кто против России здесь пишет,я вас и ваших коров,которые вас родили в борделе имел
18:02 12 января
Бней Иегуда
У Германии вообще-то 4 победы в сезоне.))
17:58 12 января
Алексей Д.
Позорище! У себя дома в сильнейшем составе даже в медали не попадаем! Гнать всех тренеров и блатарей из сборной! ...Интересно есть у немцев такие кадры?)
17:54 12 января
ЗА Россию!
Нормальный результат,но три тихохода из четырех -это много,хотя бы 2 тихохода и будет шанс даже на золото.
17:53 12 января
Бней Иегуда
Завтра толстухи тридцаточку должны пробить.)) Но верить в девочек надо, без веры и поцреотизма жить нельзя, бгг.))
17:53 12 января
rusfed 2.0
Шансы на медали в Корее примерно такие же ) Мужская эстафета ) И женская, если не облажаются с составом
17:50 12 января
shpasic
поздравим также немцев, к которых сплав клёна и дуба.
17:49 12 января
Джон....Сильвер
Ну теперь российские биатлонисты будут всех рвать!
17:49 12 января
NOVZODUM NAMREBUG
УРААААААААААААААААААААААААА!!!!!!! ДЕСЯТЬ!!!!!!! ГОНОК!!!!!!!! ПОЗОРА!!!!!!! ЗАКОНЧИЛИСЬ!!!!!!! Сплав меди с оловом ГЕРОИЧЕСКИ завоёван!!!!! Завтра начинаем НОВЫЙ отсчёт!!! А АНТИ---золотые гонки продолжают веселить!!!!!
17:47 12 января
shpasic
надо ещё поинтересоваться у NOVZODUM NAMREBUG, сколько там гонок до нового рекорда без медалей? 31?
17:47 12 января
За Россию без допинга!
Коктейль подействовал что ли?
17:46 12 января
FINIX
Жду коментария чмоки и его клона губермана
17:46 12 января
Бней Иегуда
Норвегия на классе!)) Лёгкая прогулка!)) Допинг-тим - 29 гонок без побед!))
17:46 12 января
shpasic
ха-ха, Фуркад испугался против Антошки бежать))
17:45 12 января