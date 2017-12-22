МОК опубликовал мотивировочную часть по Зайцевой и Румянцеву

МОК опубликовал мотивировочную часть по дисквалификации биатлонистки Ольги Зайцевой и конькобежца Александра Румянцева. Ранее спортсмены были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, их результаты с Игр-2014 были аннулированы.
Оба спортсмена присутствуют в так называемом списке "Дюшес", предоставленном бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, кроме того, отмечается их вовлеченность в допинговую схему. Главными аргументами против Зайцевой являются характерные царапины на контейнерах с допинг-пробами, свидетельствующие о незаконном вскрытии, и аномально высокий уровень соли в пробах.
Напомним, что МОК 22 декабря объявил об аннулировании результатов с Олимпиады в Сочи и пожизненной дисквалификации еще 11 российских спортсменов, а также сообщил о рассмотрении всех 46 открытых дел в отношении атлетов из России по итогам Игр-2014, трех из них – с оправдательным вердиктом.
Параван
miker65 спасибо за ответ с уточнениями. Я не стану сходу верить на слово и покопаю, насчет д-офицеров. Действительно ли в Сочи были исключительно наши офицеры? Я ранее читал, что есть ряд стран, и первая была Франция, кто заявили, что на своей территории будут работать исключительно с отечественными д-офицерами. Но это касалось только внутренних соревнований, а не международных. Отсюда у меня сомнения по точности твоей информации. Но если ты прав и схема была именно такой, через наших допинг-офицеров, а сами спортсмены могли даже не знать, что их пробы будут "чистить" без их ведома, то это достаточно сложная и ненадёжная система манипуляций с множеством посредников в лице этих д-офицеров. Не проще ли было в этом случае обеспечить постоянное присутствие доверенных лиц спортсмена при сдаче проб? Тогда круг "заговорщиков" резко сужается, тем более, как ты утверждаешь, именно от этих дов.лиц (тренеров) шла изначальная информация в Минспорта о допингерах в их командах. Но в любом случае, если ты прав и все д-офицеры были наши, и все завербованы,то сам факт манипуляций с пробами "Б" в лаборатории у Родченкова, говорит о необходимости такой манипуляции для сокрытия в ней запрещенной субстанции, что показывала проба "А" по которой уходил ложный отчет в ВАДА, что она чистая. Т.е. по любому спортсмен виновен и принимал что-то запрещенное. Ведь если бы проба "А" была чистой, то Родченкову не надо было копаться с пробами "Б". Таким образом, ты лишь подтвердил мой изначальный вывод, что о принадлежности конкретной пробы знали три человека в мире- д/офицер, спортсмен и дов. лицо. И только от этих трех человек могла идти утечка о номерах проб, кому они принадлежат. А у спортсмена нет никаких шансов быть оправданным, он по-любому виновен в такой комбинации,иначе зачем ковырялись в его пробе "Б". Была бы чистой проба "А" в этом не было бы необходимости. Я пока не могу найти материалы, как выглядит отчет лаборатории об анализе пробы "А". Почему так легко было обманывать ВАДА, направляя туда обыкновенный ложный отчет по пробе "А" и дожидаться срока утилизации пробы "Б", когда "все концы в воду". Что и происходило с большинством проб, взятых во вне соревновательный период, у которых сроки хранения от нескольких месяцев до пары лет. В отличие от олимпийских и с ЧМ у которых срок 10 лет. Неужели в отчетах по пробам "А" не прикладываются специальные распечатки с анализаторов, хроматографов и прочих уникальных приборов, с помощью которых ведется анализ? Эти распечатки должны быть трудно подделываемые, с защитой посильнее, чем чеки от кассового аппарата. Но получается, что Родченкову годами удавалось отправлять в ВАДА такие ложные отчеты и только когда пошла утечка от стукачей о массовых нарушениях, которые не видит ВАДА, решили устроить проверку у Родченкова. Именно тогда, он с подачи Минспорта уничтожил почти полторы тысячи проб "Б", ждущих срока утилизации, чтобы не вскрылся обман. И я тут соглашусь с критиками ВАДА, призывающих к её реформированию. Надо обязательно реформировать и усиливать систему защиты от подобных манипуляций, когда для обмана, было достаточно написать простой отчет, что с пробой "А" все в порядке.
08:20
miker65
Параван, я тебе уже отвечал на этот твой вопрос! Вкратце повторю. 1. Не было в Сочи никаких иностранных допинг-офицеров! Были только свои, русские! Их вполне хватило! Ведь допинг-пробы в Сочи брала только Русада.2. Набирали штат допинг-офицеров в Русаде скоропостижно убитые Камаев и Синев по принципу продажности или строго из близкого круга знакомых. 3. Разнаряжали по спортсменам и соревнованиям этот штат допинг-офицеров тоже Камаев с Синевым! 4. Синев с Камаевым имели на руках полный список наших дрпингеров по всем видам спорта, полученный от Мутко с Нагорных! Тем этот список предоставили тренера! 5. Разнаряжая каждого допинг-офицера, Камаев с Синевым лично предупреждали оного посредством телефона или в личной беседе, о том, что необходимо мгновенно сообщить им сразу же после взятия пробы номер этой допинг- пробы допингера из полного списка. Допинг-офицер, после разнарядкии помечал себе жирным шрифтом в блокноте: Легков, Вылегжанин, Зайцева. И обводил в рамочку. Сразу же после взятия допинг- пробы у Легкова, Вылегжанина и Зайцевой, через 10 минут он отправлял Камаеву и Синеву на мобильник СМС следующего содержания: Легков - 12332112345678910, Вылегжанин -1234567890987654321, Зайцева - 9876543211234567890 Синев с Камаевым переправляли эту смс-ку Великодному, а тот - Родченкову и еще звонил для пущей надежности. Вот и вся схема! Банки с мочой еще были в пути, а Родченков уже знал номера банок и фамилии допингеров, которые надо чистить.
03:07
Параван
У нас есть выход из ситуации, если кто-нибудь из ADAMS признается, что сливал Родченкову информацию о принадлежности проб. Второй вариант, кто-нибудь в лаборатории Лозанны, признается, что он нелегально получал эту информацию из ADAMS и вскрывал тайком пробы "Б" наших сочинских спортсменов, когда они были переданы в Лозанну и манипулировал с ними, чтобы нагадить России. Пока таких признаний нет, у наших спортсменов почти нет шансов на оправдание, особенно у тех, у кого есть царапины или манипуляции с пробой - подмена, соли, разбавление с подкрашиванием и пр. Я полагаю, все активные завсегдатаи этого раздела "СЭ" помнят, что официальное вскрытие проб "Б", по правилам ВАДА, происходит в присутствии спортсмена или его дов. лица. Исключение, когда спортсмен отказывается присутствовать на вскрытии, тогда вскрывают без него с оформлением соответствующего протокола и подписями медицинской комиссии. Если мы до сих пор не выдвинули подобных обвинений против ADAMS и Лозанны то, нашим адвокатам нужно придумать правдоподобную версию, от кого Родченков получал инфу о принадлежности проб. Как он знал какие пробы надо "чистить"? Повторю в сотый раз то, о чем все молчат и не поднимают этот ключевой вопрос. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПРОБЫ ЗНАЮТ ТРИ ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ, пока в пробе "А" не обнаружены запрещенные субстанции или манипуляции с ней. Это допинг-офицер, сам спортсмен и его дов. лицо (если его пригласил спортсмен, что необязательно). Можно конечно вспомнить поговорку: "То, о чем знают двое, знает весь мир". Но в этом и кроется ключ к разгадке - кто из этих троих, а главное зачем!!! Вербовать для этого всех д-офицеров, в том числе иностранных, которые работали в Сочи и брали пробы у наших олимпийцев, это невозможно, а главное зачем нужен лишний посредник и свидетель в махинациях? Значит, есть только два человека в мире, кто зачем-то называл номера проб Родченкову для их "чистки". Если спортсмены клянутся, что не виновны, значит они должны подавать в суд на дов. лицо. Всё ребята, другого варианта слива не существует. А попробуй хоть один наш спортсмен пойти в суд на своего тренера или врача, обычно, кого берут в дов. лица. Можно сразу забыть о сборной и большом спорте. Поэтому, ребята, перестаньте молоть воду в ступе и говорить о чем угодно, но не о главном - Кто сливал и зачем сливал принадлежность проб Родченкову (Великодному)?
15:20 23 декабря
Yury1
Molochnik1972// Будет, не сомневайся.
14:21 23 декабря
индеец_Джо
За Россию без допинга! Т.е. твой пук это выражение знаний, уровня К-ва? Изобрази ещё что-нибудь на бис, знаток...
13:05 23 декабря
За Россию без допинга!
ну с Зайцевой и так все понятно было. Даже разрыдалась на матч тв от стыда за то, что столько времени обманывала людей. С Румянцевым ничего не скажу, не в курсе ситуации. Хотя тут, я смотрю, эксперты кругом, которые все лучше Родченкова знают:)
12:11 23 декабря
Serenky25
Процессы над ведьмами. Как же протекала пресловутая «охота на ведьм»? Она состояла из нескольких этапов, первым из которых был арест и предъявление обвинений. Итак, обычным поводом для подозрений в сговоре с дьяволом была обычная зависть, злость или страх соседей, родственников или просто людей, окружающих человека. Очень часто для начала расследований хватало одних только слухов, однако, встречались также случаи доноса на подозреваемого. Надо заметить, что донос осуществлялся по принципу «если я не донесу на кого-то, то донесут на меня», т.е. по большинству своему только из страха стать подозреваемым в колдовстве. Доносительство всемерно поощрялось церковью, доносчики приравнивались к мученикам за веру, они получали отпущения грехов, денежные вознаграждения. В обоих случаях судьи, согласно действующим законам, были обязаны проверить, достаточно ли этих подозрений для предъявления обвинения, хотя зачастую никакой проверки и вовсе не осуществлялось, и судьи оправдывались тем, что сделка с дьяволом суть «преступление исключительное», и наносили такое оскорбление Господу и были так опасны для окружающих, а в таких делах достаточно одних только слухов. Опираясь на слухи, многие фанатики привлекали в качестве свидетелей обвинения даже детей, преступников и душевнобольных. Еще одним путём для начала расследования дела являлась молва, дошедшая до слуха инквизитора, что в таком-то городе имеются ведьмы, занимающиеся тем_то и тем_то. Это - обвинение путем инквизиции. В этом случае инквизитор начинает действовать не по указанию какого_либо обвинителя, а по своему собственному почину. Итак, едва только возникало подозрение или поступал донос, соответствующее судебное ведомство начинало предварительное дознание. Опрашивались свидетели, выведывались сведения о репутации обвиняемого, его образе жизни. Для доказательства вины необходимо одно из трех: 1) Очевидность проступка. 2) Закономерные доказательства свидетелей. 3) Личное признание вины
11:36 23 декабря
индеец_Джо
mobile_actor, а у Степановой что было? Тупая Мобильная_ актриса при этом требовала допустить Степанову на ОИ-16 "за заслуги".
05:37 23 декабря
Григорич
А где наш справедливый судейский ответ?
01:12 23 декабря
mobile_actor
Мутко обещал засудить Родченкова еще в апреле 2016, после публикации интервью в "Нью-Йорк Таймс".
23:22 22 декабря
Molochnik1972
Ну как будет Зайцева засуживать Родченкова как она обещала?
23:13 22 декабря
snikkersnepper
Нафиг ссылку стирать? Сами бы вывесили лучше.
22:30 22 декабря
snikkersnepper
Ога - а Румянцев (еле нашел, млин) - никаких царапин, никакой соли. Здравствуйте опять.
22:08 22 декабря
mobile_actor
У Зайцевой: Т-царапины и аномальная соль.
21:19 22 декабря
S-E fan
Неужели всё? Верится с трудом.
21:13 22 декабря
snikkersnepper
А ссылки где?
21:06 22 декабря
NapoliFC
Уникально.
20:55 22 декабря