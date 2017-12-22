МОК опубликовал мотивировочную часть по Зайцевой и Румянцеву

МОК опубликовал мотивировочную часть по дисквалификации биатлонистки Ольги Зайцевой и конькобежца Александра Румянцева. Ранее спортсмены были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, их результаты с Игр-2014 были аннулированы.

Оба спортсмена присутствуют в так называемом списке "Дюшес", предоставленном бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, кроме того, отмечается их вовлеченность в допинговую схему. Главными аргументами против Зайцевой являются характерные царапины на контейнерах с допинг-пробами, свидетельствующие о незаконном вскрытии, и аномально высокий уровень соли в пробах.

Напомним, что МОК 22 декабря объявил об аннулировании результатов с Олимпиады в Сочи и пожизненной дисквалификации еще 11 российских спортсменов, а также сообщил о рассмотрении всех 46 открытых дел в отношении атлетов из России по итогам Игр-2014, трех из них – с оправдательным вердиктом.

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