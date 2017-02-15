Магдалена Нойнер: "Хладнокровие Дальмайер впечатляет"

Двукратная олимпийская чемпионка немка Магдалена Нойнер выразила восхищение соотечественницей Лаурой Дальмайер, одержавшей победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Благодаря этому успеху Дальмайер гарантировала себе Малый хрустальный глобус в этой дисциплине по итогам сезона. Более того, Дальмайер повторила рекорд Нойнер по количеству золотых наград, выигранных немецкой спортсменкой на чемпионатах мира. Это ее третье золото на нынешнем чемпионате мира.

– То, что делает Дальмайер, просто восхитительно, – приводит Sport 1 слова Нойнер. – Ее спокойствие и хладнокровие впечатляют.