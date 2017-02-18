06:37 | БИАТЛОН

Луиза Носкова: "Акимова растеряла свою форму, порадовала только Старых"

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Олимпийская чемпионка Луиза Носкова отметила, что в составе сборной России в женской эстафете на чемпионате мира-2017 можно выделить только Ирину Старых. По ее словам, Татьяна Акимова, бежавшая четвертый этап, находится в разобранном состоянии. Команда заняла десятое место в этой гонке.

- Порадовала только Ирина Старых, - приводит "Тюменская арена" слова Носковой. - Она доказала, причем не в первый раз на этих соревнованиях, что способна бороться на равных с лучшими биатлонистками планеты. Теперь будем переживать за Ирину в масс-старте. Увы, у других россиянок эстафета не задалась. По Татьяне Акимовой, бежавшей четвертый этап, было видно, что она уже растеряла свою форму и находится в разобранном состоянии. Наверное, как-то надо корректировать подводку к важнейшим стартам. У нас же набор формы идет к отборочным стартам – чтобы попасть в команду. А на самих соревнованиях состояние уже не оптимальное, как получится.

Дополнительная информация

http://asnta.ru/rus/news/31773

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