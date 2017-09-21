Логинов избежал перелома ноги, восстановление займет около двух недель

Старший тренер резервной сборной России Александр Касперович сообщил, что Александр Логинов, получивший травму во время индивидуальной гонки чемпионата России по летнему биатлону, избежал перелома ноги. Он добавил, что на восстановление уйдет около двух недель.

Напомним, во время гонки в Чайковском 25-летний спортсмен упал и не смог самостоятельно подняться. Его унесли со стадиона на носилках, после чего он был доставлен в больницу.

– Сейчас уже можно говорить, что перелома у Саши нет, это серьезный ушиб, – приводит ТАСС слова Касперовича. – На восстановление понадобится около двух недель, может, чуть больше.