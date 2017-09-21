Логинов получил тяжелую травму ноги в индивидуальной гонке чемпионата России

Российский биатлонист Александр Логинов получил серьезную травму ноги в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону. 25-летний спортсмен упал во время гонки, его унесли со стадиона на носилках.

"Призер чемпионата мира Александр Логинов получил серьезную травму ноги на летнем первенстве страны в Чайковском!!!! Спортсмена во время соревнований унесли со стадиона на носилках!!! Саша, здоровья!!!! Верим!!!" – написал комментатор Дмитрий Губерниев в Инстаграме.

Напомним, в прошлом сезоне Логинов вернулся в спорт после двухлетней дисквалификации за допинг. Во время награждения после смешанной эстафеты в Хохфильцене Логинов и Антон Шипулин отказались жать руку французу Мартену Фуркаду, который во время гонки стал виновником падения Логинова, которому ранее в некорректной форме напомнил о допинговой истории. 1 августа россиянин получил звание заслуженного мастера спорта.