Кристина Резцова: "Над последним кругом мне еще работать и работать"

Представительница ХМАО-Югры Кристина Резцова отметила, что ей тяжело далась женская эстафета на чемпионате России по летнему биатлону. Ханты-мансийская сборная заняла третье место, уступив Тюменской области и Удмуртии. Резцова бежала заключительный этап.

- Сегодня было тяжелее всего из всех трех гонок, - цитирует официальный сайт СБР Резцову. - Во-первых, прямо перед нашим стартом пошел дождь. Плюс усталость, вяло себя чувствовала с самого начала гонки. Конечно, старалась работать, догонять.

Лежа допустила промах, но быстро сориентировалась и закрыла допом. Стоя немножко поторопилась, хотела быстрее уйти, потому что Ульяна еще стреляла. Можно сказать, я практически не целилась – только навела и резко дернула. Наверное, это главная ошибка.

Конечно, над последним кругом мне еще работать и работать, потому что как и вчера сил не хватило на последний круг. Стоит еще поработать над этим.