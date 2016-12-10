13:59 | БИАТЛОН

Кайшева - вторая в спринте на Кубке IBU, Виролайнен - седьмая

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Россиянка Ульяна Кайшева заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU в итальянском Риднауне. Победу одержала украинка Анастасия Меркушина. Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Екатерина Шумилова попали в десятку - на 7-м, 9-м и 10-м месте соответственно. Анна Никулина стала 17-й, а Ирина Услугина - 22-й.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. А. Меркушина (Украина) - 21.11,8 (0 шт. кругов)

2. КАЙШЕВА (Россия) - отставание 34.6 (0)

3. К. Хорхлер (Германия) - 50.5 (0)

4. Варсен (Франция) - 1.10,2 (1)

5. Н. Хорхлер (Германия) - 1.21,8 (1)

6. Герекова (Словакия) - 1.24,0 (1)

7. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 1.24,39 (2)...

9. СЛИВКО (Россия) - 1.40,0 (1)

10. ШУМИЛОВА (Россия) - 1.51,4 (1)...

17. НИКУЛИНА (Россия) - 2.11,1 (2)...

22. И. УСЛУГИНА (Россия) - 2.18,4 (3)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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inachipoch

Можно ради смеха через этап эту бригаду черепах посылать на КМ, а нашу "основную" черепашью бригаду на IBU.

14:51

muzsolini

И? Слепцову в IBU, Шумилову на Кубок мира? Последнее время всегда же так делали? Кайшеву в сад.

14:29

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