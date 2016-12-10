Кайшева - вторая в спринте на Кубке IBU, Виролайнен - седьмая

Россиянка Ульяна Кайшева заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU в итальянском Риднауне. Победу одержала украинка Анастасия Меркушина. Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Екатерина Шумилова попали в десятку - на 7-м, 9-м и 10-м месте соответственно. Анна Никулина стала 17-й, а Ирина Услугина - 22-й.
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт
7,5 км
1. А. Меркушина (Украина) - 21.11,8 (0 шт. кругов)
2. КАЙШЕВА (Россия) - отставание 34.6 (0)
3. К. Хорхлер (Германия) - 50.5 (0)
4. Варсен (Франция) - 1.10,2 (1)
5. Н. Хорхлер (Германия) - 1.21,8 (1)
6. Герекова (Словакия) - 1.24,0 (1)
7. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 1.24,39 (2)...
9. СЛИВКО (Россия) - 1.40,0 (1)
10. ШУМИЛОВА (Россия) - 1.51,4 (1)...
17. НИКУЛИНА (Россия) - 2.11,1 (2)...
22. И. УСЛУГИНА (Россия) - 2.18,4 (3)
inachipoch
Можно ради смеха через этап эту бригаду черепах посылать на КМ, а нашу "основную" черепашью бригаду на IBU.
14:51
muzsolini
И? Слепцову в IBU, Шумилову на Кубок мира? Последнее время всегда же так делали? Кайшеву в сад.
14:29