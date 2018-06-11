Ирина Услугина: "Я говорю биатлону "До свидания!"

Российская биатлонистка Ирина Услугина объявила о завершении карьеры. При этом она не исключила возможности возвращения в спорт. 10 июня, в свой день рождения, она написала об этом на своей странице в Фейсбуке. В частности, она отметила, что на данный момент выбрала семью.

"Дорогие друзья, уважаемые болельщики, хотелось бы не много развеять мифы)) Сегодня мой день рождения)) Вам всем спасибо огромное за столько прекрасных слов в мой адрес, мне очень приятно, улыбка не сходит с моего лица в этот день) Этот сезон был насыщенный, в принципе как и вся моя карьера, но это сезон был особенный) Я уже давно планировала этот шаг, сейчас я биатлону говорю До свидания, нет я не прощаюсь, возможно я вернусь) Сейчас я выбрала семью, и ни сколько не жалею что сделала этот шаг) Да, сейчас я ушла в никуда, но главное у меня сейчас есть желание учиться чему-то новому неизведанному) Спасибо всем тем людям, кто был со мной все это время ,кто вел меня по этому пути)))Спасибо биатлону за эти эмоции, эту силу, за тех людей, с кем меня свела благодаря биатлону)) Да, я буду скучать, но я не говорю что это конец, возможно небольшой перерыв)) На данный момент буду проживать в Архангельске (ну и закинула же меня судьба))так что если есть желания пообщаться, возможно, вместе потренироваться, а может просто помочь советом, то милости прошу, пишите, звоните, буду всем очень рада)) Огромное спасибо Вам всем)))", – говорится в обращении биатлонистки.

В своей карьере Услугина, ранее выступавшая под девичьей фамилией Трусова, одержала три победы в Кубке IBU, две из них – в сезоне 2017/18. В основной сборной России дебютировала в 2015 году на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Принимала участие в чемпионате мира-2017 в Хохфильцене, где заняла 15-е место в спринте и 39-е в гонке преследования.

Ранее старший тренер женской сборной России Виталий Норицын сообщил, что Услугина, как и Татьяна Акимова, не были включены в состав команды, поскольку ушли в декрет. Ранее о завершении карьеры объявила еще одна российская биатлонистка Ольга Подчуфарова.