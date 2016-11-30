16:41 | БИАТЛОН

IBU положительно оценил подготовку Псковской области к юношескому чемпионату мира

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Делегация IBU побывала в Псковской области, где проинспектировала подготовку города Остров к проведению юношеского чемпионата мира. Турнир пройдет в 2017 году. Участие в нем примут более 150 спортсменов из 40 стран.

- В целом представители Международного союза биатлонистов положительно оценили результаты и темпы исполнения графика подготовительных работ к первенству по биатлону в спортивном центре "Юность" в Острове, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы администрации региона. - Свое мнение они высказали на встрече с губернатором региона Андреем Турчаком.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3827576

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