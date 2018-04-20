Губерниев - про материнство Слепцовой: "Наш прекрасный Пузан одержала свою главную победу"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме поздравил бывшую биатлонистку сборной России Светлану Слепцову с рождением сына. 31-летняя спортсменка родила мальчика сегодня утром.

Напомним, Слепцова - олимпийская чемпионка-2010 и чемпионка мира-2009 в эстафете. Карьеру спортсменка завершила в 2017 году.

"Ура !!!! Наш прекрасный Пузан одержала свою главную победу !!! Светлана Слепцова сына родила !!!! Поздравляю !!! Маме и малышу здоровья !!!! Ура !!!!", - написал Губерниев в Интаграме.

"Моя главная победа". Слепцова стала мамой