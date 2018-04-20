16:31 20 апреля | Биатлон

Губерниев - про материнство Слепцовой: "Наш прекрасный Пузан одержала свою главную победу"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме поздравил бывшую биатлонистку сборной России Светлану Слепцову с рождением сына. 31-летняя спортсменка родила мальчика сегодня утром.

Напомним, Слепцова - олимпийская чемпионка-2010 и чемпионка мира-2009 в эстафете. Карьеру спортсменка завершила в 2017 году. 

"Ура !!!! Наш прекрасный Пузан одержала свою главную победу !!! Светлана Слепцова сына родила !!!! Поздравляю !!! Маме и малышу здоровья !!!! Ура !!!!", - написал Губерниев в Интаграме. 

"Моя главная победа". Слепцова стала мамой

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Pimen

СЭ бережно собирает и транслирует изречения "известного комментатора" Г. Резонно следующим шагом считать прижизненное издание "слова и дела" этого деятеля и патриота при биатлоне.

10:50

defender_8

Опять Губерниев? Вроде весна на дворе, а он не унимается.

18:10 20 апреля

Levbereg

А папа Губерниев? Или у нее другой мужик?

17:43 20 апреля

avlaq

Вот умеет же всё обгадить.

17:31 20 апреля

KuziakaPm

Заткнись, Губа.

17:16 20 апреля

pojarniy

Без затычки ни как. Как там любимый президент биатлонистов поживает, не пора сухарики готовить, вместе с Майгуровым, за сокрытие допинг проб?

17:10 20 апреля

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