Губерниев - про материнство Слепцовой: "Наш прекрасный Пузан одержала свою главную победу"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме поздравил бывшую биатлонистку сборной России Светлану Слепцову с рождением сына. 31-летняя спортсменка родила мальчика сегодня утром.
Напомним, Слепцова - олимпийская чемпионка-2010 и чемпионка мира-2009 в эстафете. Карьеру спортсменка завершила в 2017 году.
"Ура !!!! Наш прекрасный Пузан одержала свою главную победу !!! Светлана Слепцова сына родила !!!! Поздравляю !!! Маме и малышу здоровья !!!! Ура !!!!", - написал Губерниев в Интаграме.
Ура !!!! Наш прекрасный Пузан одержала свою главную победу !!! @sleptsovass !!! Светлана Слепцова сына родила !!!! Поздравляю !!! Маме и малышу здоровья !!!! Ура !!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #сын #сынродился #ура #первенец #счастье #радость #биатлонсдмитриемгуберниевым
Pimen
СЭ бережно собирает и транслирует изречения "известного комментатора" Г. Резонно следующим шагом считать прижизненное издание "слова и дела" этого деятеля и патриота при биатлоне.
10:50
defender_8
Опять Губерниев? Вроде весна на дворе, а он не унимается.
18:10 20 апреля
Levbereg
А папа Губерниев? Или у нее другой мужик?
17:43 20 апреля
avlaq
Вот умеет же всё обгадить.
17:31 20 апреля
KuziakaPm
Заткнись, Губа.
17:16 20 апреля
pojarniy
Без затычки ни как. Как там любимый президент биатлонистов поживает, не пора сухарики готовить, вместе с Майгуровым, за сокрытие допинг проб?
17:10 20 апреля