"Моя главная победа". Слепцова стала мамой

Бывшая биатлонисткка сборной России Светлана Слепцова сегодня утром родила мальчика. Об этом она сообщила в Инстаграме, подписав фотографию бирки новорожденного "Моя главная победа".

Слепцова - олимпийская чемпионка-2010 и чемпионка мира-2009 в эстафете. Карьеру спортсменка завершила в 2017 году.