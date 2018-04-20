"Моя главная победа". Слепцова стала мамой

Бывшая биатлонисткка сборной России Светлана Слепцова сегодня утром родила мальчика. Об этом она сообщила в Инстаграме, подписав фотографию бирки новорожденного "Моя главная победа".
Слепцова - олимпийская чемпионка-2010 и чемпионка мира-2009 в эстафете. Карьеру спортсменка завершила в 2017 году.
Lars Berger
Поздравления Светлане. Очень надеемся, что она будет хорошей мамой и не будет заставлять ребенка заниматься биатлоном. Еще раз искренние поздравления!
10:01
МГБ-2
в этот день родился Гитлер...назовут Адольфом???
19:05 20 апреля
rake
поздравления
16:34 20 апреля