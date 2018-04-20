14:45 20 апреля | Биатлон

"Моя главная победа". Слепцова стала мамой

3

Бывшая биатлонисткка сборной России Светлана Слепцова сегодня утром родила мальчика. Об этом она сообщила в Инстаграме, подписав фотографию бирки новорожденного "Моя главная победа".

Слепцова - олимпийская чемпионка-2010 и чемпионка мира-2009 в эстафете. Карьеру спортсменка завершила в 2017 году.

 

💙20.04.18💙 Моя главная победа 😊 Мой сынок 💙💙💙💙

Публикация от S S (@sleptsovass) 20 Апр 2018 в 4:30 PDT

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Lars Berger

Поздравления Светлане. Очень надеемся, что она будет хорошей мамой и не будет заставлять ребенка заниматься биатлоном. Еще раз искренние поздравления!

10:01

МГБ-2

в этот день родился Гитлер...назовут Адольфом???

19:05 20 апреля

rake

поздравления

16:34 20 апреля

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!