Губерниев - о серебре в смешанной эстафете: "Команда сражалась до последнего"

Известный телекоментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме поздравил российских биатлонистов, которые заняли второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Риднаун-Валь-Риданне. Сборную России в этой дисциплине представляли Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов.

"Поздравляю с серебром, - написал Губерниев. - Церемония награждения после смешанной эстафеты. Сливко, Загоруйко, Гараничев, Логинов! Команда сражалась до последнего! Молодцы!!! Вперед , российский биатлон!"

Отметим, что сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы.