19:20 | Биатлон

Губерниев - о серебре в смешанной эстафете: "Команда сражалась до последнего"


Известный телекоментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме поздравил российских биатлонистов, которые заняли второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Риднаун-Валь-Риданне. Сборную России в этой дисциплине представляли Виктория СливкоАнастасия ЗагоруйкоЕвгений Гараничев и Александр Логинов

"Поздравляю с серебром, - написал Губерниев. - Церемония награждения после смешанной эстафеты. Сливко, Загоруйко, Гараничев, Логинов! Команда сражалась до последнего! Молодцы!!! Вперед , российский биатлон!"

Отметим, что сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы.

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