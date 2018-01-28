Украина выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы, Россия - вторая

Сборная Украины одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Риднаун-Валь-Риданна. Команду представляли Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Серебро завоевала сборная России, за которую бежали Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов.
Третьей финишировала сборная Норвегии в составе Эмили Калькенберг, Кайи Николайсен, Ховарда Богетвейта и Фредрика Йесбакка.
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Чемпионат Европы
Открытый чемпионат Европы
Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км
1. Украина (Журавок, Варвинец, А. Прима, Пидручный) - 1:11.40,1 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
2. РОССИЯ (СЛИВКО, ЗАГОРУЙКО, ГАРАНИЧЕВ, ЛОГИНОВ) - отставание 11,7 (0 + 9)
3. Норвегия (Калькенберг, Николайсен, Богетвейт, Йессбакк) - 33,2 (0 + 4)
4. Франция (Лятюйер, Х. Шевалье, Фаб. Клод, С. Фуркад) - 39,6 (0 + 11)
5. Чехия (Зваржичова, Харватова, М. Крупчик, Т. Крупчик) - 1.19,2 (0 + 9)
6. Швеция (Скоттхайм, Э. Нильссон, Стенерсен, Содерхильм) - 1.24,8 (0 + 7)
- Евгений Гараничев
- Анастасия Загоруйко
- Александр Логинов (биатлон)
- Виктория Сливко
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Юлия Журавок
- Ирина Варвинец
- Кайя Николайсен
veterok1969
украина выставила в мужской части лидеров своё лучший состав а у россии гараничев плохо в этом году выступает тем более в стрельбе и логинов тоже часто нестабилен в стрельбе вот всё в этом и решило так что ничего тут такого вполне ожидаемо )
21:15
staerswimmer23
Украинцы и русские молодцы! Эпичная заруба получилась! Допинг тим только бронза, без шансов на золото! Немцы отстой, даже никакущим шведов проиграли!
20:02
Матершинник Губерниев
Don Miguel, ты же попращался тут со всеми и ушел в один день с дедушкой Лениным-21 января...Мы и поминки справили...Воскрес?
19:23
За Россию без допинга!
Что-то ватриоты все еще никакого оскорбления в адрес Украины не написали. Наверное, в себя приходят после сердечного приступа.
19:03
БэнД
Донни, дык если бы не было вони, тебе не о чем здесь постить было бы. Смысл твоей писанины всегда одинаков - пожурить воняющих и обозначить, что ты единственный спортсмен, печатающий на форуме СЭ ))
19:02
Don Miguel
Как всегда мимобиатлонаая вонь Вам когда-нибудь надоест?
18:54
maxolga
Чмошники, когда бегать начнёте?
18:39
pahom-17
а где стоять мне..в центре или с фланга...скован я, в движениях не скор....
18:39
maxolga
Гара, давай на пенсию! Я за вас 13% плачу цуки, где результат?
18:38
shpasic
Украина с Россией молодцы - уделали норвегов и французов!)) немцев так и вообще не видать))
18:38
maxolga
Губа, ты чо не поддерживаешь такой результат?
18:37
maxolga
Ребят хорош коммерции! Бегайте за себя, хотяб......... обосрались по полной((((((((((((((((
18:36
За Россию без допинга!
Подлец Родченков, опять нас предал
18:21
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
УРАААААААААААААААААААААААА!!!! и ВТОРОЕ обещанное золото --- "мимо кассы"!!!!! шобла тюменская, после парочки ХМАО, обломалась.... И НОВЫЙ фаворит губершлёпа --- оператор ПАПЫН, не помог....
18:19