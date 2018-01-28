18:11 | Биатлон

Украина выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы, Россия - вторая

Евгений ГАРАНИЧЕВ. Фото Елена СОБОЛЬ, "СЭ"
Евгений ГАРАНИЧЕВ. Фото Елена СОБОЛЬ, "СЭ"
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Сборная Украины одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Риднаун-Валь-Риданна. Команду представляли Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Серебро завоевала сборная России, за которую бежали Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов

Третьей финишировала сборная Норвегии в составе Эмили Калькенберг, Кайи Николайсен, Ховарда Богетвейта и Фредрика Йесбакка.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия) 

Чемпионат Европы

Открытый чемпионат Европы

Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км

1. Украина (Журавок, Варвинец, А. Прима, Пидручный) - 1:11.40,1 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. РОССИЯ (СЛИВКО, ЗАГОРУЙКО, ГАРАНИЧЕВ, ЛОГИНОВ) - отставание 11,7 (0 + 9)

3. Норвегия (Калькенберг, Николайсен, Богетвейт, Йессбакк) - 33,2 (0 + 4)

4. Франция (Лятюйер, Х. Шевалье, Фаб. Клод, С. Фуркад) - 39,6 (0 + 11)

5. Чехия (Зваржичова, Харватова, М. Крупчик, Т. Крупчик) - 1.19,2 (0 + 9)

6. Швеция (Скоттхайм, Э. Нильссон, Стенерсен, Содерхильм) - 1.24,8 (0 + 7)

Трансляция смешанной эстафеты

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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veterok1969

украина выставила в мужской части лидеров своё лучший состав а у россии гараничев плохо в этом году выступает тем более в стрельбе и логинов тоже часто нестабилен в стрельбе вот всё в этом и решило так что ничего тут такого вполне ожидаемо )

21:15

staerswimmer23

Украинцы и русские молодцы! Эпичная заруба получилась! Допинг тим только бронза, без шансов на золото! Немцы отстой, даже никакущим шведов проиграли!

20:02

Матершинник Губерниев

Don Miguel, ты же попращался тут со всеми и ушел в один день с дедушкой Лениным-21 января...Мы и поминки справили...Воскрес?

19:23

За Россию без допинга!

Что-то ватриоты все еще никакого оскорбления в адрес Украины не написали. Наверное, в себя приходят после сердечного приступа.

19:03

БэнД

Донни, дык если бы не было вони, тебе не о чем здесь постить было бы. Смысл твоей писанины всегда одинаков - пожурить воняющих и обозначить, что ты единственный спортсмен, печатающий на форуме СЭ ))

19:02

Don Miguel

Как всегда мимобиатлонаая вонь Вам когда-нибудь надоест?

18:54

maxolga

Чмошники, когда бегать начнёте?

18:39

pahom-17

а где стоять мне..в центре или с фланга...скован я, в движениях не скор....

18:39

maxolga

Гара, давай на пенсию! Я за вас 13% плачу цуки, где результат?

18:38

shpasic

Украина с Россией молодцы - уделали норвегов и французов!)) немцев так и вообще не видать))

18:38

maxolga

Губа, ты чо не поддерживаешь такой результат?

18:37

maxolga

Ребят хорош коммерции! Бегайте за себя, хотяб......... обосрались по полной((((((((((((((((

18:36

За Россию без допинга!

Подлец Родченков, опять нас предал

18:21

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

УРАААААААААААААААААААААААА!!!! и ВТОРОЕ обещанное золото --- "мимо кассы"!!!!! шобла тюменская, после парочки ХМАО, обломалась.... И НОВЫЙ фаворит губершлёпа --- оператор ПАПЫН, не помог....

18:19