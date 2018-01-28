Россия - третья в медальном зачете на чемпионате Европы

Сборная России заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы. Единственное золото команде принес Александр Логинов, победивший в гонке преследования. Также на его счету серебро в спринте. Еще одну серебряную награду россияне завоевали в сегодняшней смешанной эстафете. Виктория Сливко взяла бронзу в индивидуальной гонке, а Евгений Гараничев - в гонке преследования.

Победу в медальном зачете одержала Франция, на счету которой две золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль. Второй стала Украина, чья команда сегодня взяла золото в смешанной эстафете.

Отметим, что год назад Россия заняла в медальном зачете чемпионата Европы уверенное первое место с 6 золотыми, 4 серебряными и 3 бронзовыми медалями. У ближайшего преследователя - Украины - было лишь одно золото, одно серебро и две бронзы.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Открытый чемпионат Европы

Медальный зачет

1. Франция - 2-2-1 (5)

2. Украина - 2-1-0 (3)

3. РОССИЯ - 1-2-2 (5)

4. Норвегия - 1-0-1 (2)

5. Латвия - 1-0-0 (1)

Австрия - 1-0-0 (1)

7. Болгария - 0-1-1 (2)

8. Чехия - 0-1-0 (1)

Италия - 0-1-0 (1)

10. Япония - 0-0-1 (1)

США - 0-0-1 (1)

Германия - 0-0-1 (1)