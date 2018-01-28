Россия - третья в медальном зачете на чемпионате Европы

Сборная России заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы. Единственное золото команде принес Александр Логинов, победивший в гонке преследования. Также на его счету серебро в спринте. Еще одну серебряную награду россияне завоевали в сегодняшней смешанной эстафете. Виктория Сливко взяла бронзу в индивидуальной гонке, а Евгений Гараничев - в гонке преследования.
Победу в медальном зачете одержала Франция, на счету которой две золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль. Второй стала Украина, чья команда сегодня взяла золото в смешанной эстафете.
Отметим, что год назад Россия заняла в медальном зачете чемпионата Европы уверенное первое место с 6 золотыми, 4 серебряными и 3 бронзовыми медалями. У ближайшего преследователя - Украины - было лишь одно золото, одно серебро и две бронзы.
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Открытый чемпионат Европы
Медальный зачет
1. Франция - 2-2-1 (5)
2. Украина - 2-1-0 (3)
3. РОССИЯ - 1-2-2 (5)
4. Норвегия - 1-0-1 (2)
5. Латвия - 1-0-0 (1)
Австрия - 1-0-0 (1)
7. Болгария - 0-1-1 (2)
8. Чехия - 0-1-0 (1)
Италия - 0-1-0 (1)
10. Япония - 0-0-1 (1)
США - 0-0-1 (1)
Германия - 0-0-1 (1)
ненавистник_политпроектов
позорники! даже европу теперь брать не можете! куда катится великая держава с такими бездарями тренерами и спортсменами!
21:21
boxboris
уё все хвалят а она .НОЛЬ НОЛЬ НОЛЬ НЕ БЕЖИТ И НЕ СТРЕЛЯЕТ И ЭТО НА ГЕЙРОПЕ НУ У КОВО ТЫ СОСЁШЬ СУУУЧКА
19:15
boxboris
кому даёт вот вопрос скем спит эта ссссууччка
19:13
boxboris
эту СЛИВКУ гнать поганой метлой из сборной второй СЛЕПЕЦ
19:12