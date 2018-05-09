Гросс после отъезда из России стал главным тренером сборной Австрии

Ассоциация лыжных видов спорта Австрии на официальном сайте объявила о назначении бывшего старшего тренер мужской сборной России Рикко Гросса на аналогичный пост в мужской австрийской команде. Соглашение немецкого специалиста с СБР истекло 30 апреля, союз не стал предлагать ему новое соглашение.

Напомним, Гросс возглавлял сборную России в августе 2015 года. Результаты выступления команды в олимпийском сезоне были признаны неудовлетворительными - биатлонисты повторили худший результат по числу побед на этапах Кубка мира (два первых места).

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