Гесснер вошла в состав сборной Германии на второй этап Кубка мира

Мириам Гесснер включена в состав сборной Германии на второй этап Кубка мира, который пройдет в словенской Поклюке с 9 по 11 декабря. 26-летняя биатлонистка получила шанс, несмотря на то, что не слишком удачно выступила на стартовом этапе в Эстерсунде на прошлой неделе. Там она занимала 82-е, 37-е и 54-е места в личных гонках, и ходили слухи, что в составе первой команды ее может заменить Дениза Херрманн, в активе которой победа и еще один подиум на этапе Кубка IBU. В составе мужской сборной Германии Маттиас Дорфер заменит Романа Рееса, сообщает Sport1.de.

Полностью состав сборной Германии на второй этап Кубка мира выглядит следующим образом: мужчины – Бенедикт Долль, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Симон Шемп, Флориан Граф, Маттиас Дорфер; женщины - Лаура Дальмайер, Мириам Гесснер, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс.