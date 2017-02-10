Габриэла Коукалова: "Не очень верила в то, что сумею удержать преимущество"

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова после победы в спринтерской гонке на чемпионате мира поблагодарила тренеров за мудрую тактику, передает их Хохфильцена спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Коукалова добавила, что не очень верила, что сможет удержать преимущество.

- Поставить меня в заключительную стартовую группу оказалось отличной идеей – должна поблагодарить тренеров нашей команды за столь мудрую тактику. Лыжня быстро заглянцевалась и по ходу соревнований становилась все быстрее и быстрее.

- Вы получали информацию о том, что происходит впереди?

– Не просто получала, но знала во всех подробностях, как бежит Лаура Дальмайер. Сама старалась прежде всего фокусироваться на том, что делаю сама, на своих ощущениях, и продолжала оставаться в напряжении даже тогда, когда между мной и Лаурой образовался достаточно солидный запас. Но знаете, как мы в шутку говорим между собой: "Все, что нужно знать о Дальмайер, что на последнем круге она на любой дистанции и в любую погоду способна припустить, как лошадь". Другими словами, когда бежишь с ней в одной гонке, нельзя расслабляться ни на секунду. Если честно, я не очень верила в то, что сумею удержать преимущество: когда увидела на табло итоговые цифры, никак не могла поверить своим глазам.

– Прошлогодний чемпионат мира вы провели не слишком для себя удачно. Могли бы сравнить те соревнования с нынешними?

– Я вообще-то позитивный человек и хотела бы сказать что-то хорошее о чемпионате мира в Холменколлене, но ничего хорошего на нем для меня не было. Я так настраивалась на те старты, так предвкушала их, так лелеяла свои ожидания, а все, что заработала, – это две "картофельные" медали, как мы в Чехии называем четвертые места. Поэтому тогда же я зареклась чего-то ждать от соревнований – стараюсь просто наслаждаться процессом. Благодаря этому моя жизнь стала куда приятнее: я научилась отключаться от биатлона, когда нахожусь дома, мы с мужем проводили много времени вместе, и, пожалуй, впервые за последние годы я чувствую себя живым человеком, а не существом с лыжами и винтовкой, которое куда-то постоянно несется сломя голову.