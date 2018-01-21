Фуркад выиграл масс-старт в Антерсельве, Шипулин - 9-й

Француз Мартен Фуркад выиграл заключительную гонку перед Олимпийскими играми-2018 в Пхенчхане - масс-старт на этапе Кубка мира в Антерсельве. В гонке, где лишь два участника - Яков Фак и Ондржей Моравец - ограничились одним промахом, лидер общего зачета Кубка мира с двумя ошибками на рубежах показал результат 40.18,6. Для Фуркада шестая победа в сезоне и первая за уик-энд в Антерсельве после двух вторых мест. Вообще же это 18-й подиум француза подряд. Лучший из россиян Антон Шипулин занял 9-е место.
Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт, 15 км
1. М. Фуркад (Франция) – 40.18, 6 (2 промаха)
2. Т. Бе (Норвегия) – отставание 2,8 (2)
3. Бьонтегард (Норвегия) – 5,1 (2)
4. Делль (Германия) – 16,0 (2)
5. Кюн (Германия) – 18, 3 (2)
6. Й. Бе (Норвегия) – 29,2 (3)…
9. ШИПУЛИН (Россия) – 41,8 (3)...
18. ЛОГИНОВ (Россия) - 1.16,8 (3)...
24. БАБИКОВ (Россия) - 2.14,6 (4)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/events/1962_15_0/
Новоуепинни
И ваще, если уж на то пошло, ОИ сейчас - это слишком раздутое и по понтам, и по отношению к ним у нас мероприятие. Тупая советская традиция - типа ОИ главнее всего. Я даже знаю откуда эта чушь повелась - потому что на ОИ не выступали профи, совки этим и пользовались, быть первыми парнями на деревне. А щас уже другие времена. Большое, конечно, мероприятие, но не настолько, чтоб на него молиться. Реальный уровень во многих видах - в разы слабее этапов КМ и ЧМ, из-за всяких квот на количество участников. Например в горных лыжах - у стран типа Австрии куча тех, кто золото может взять, но из-за ограничений на кол-во участников не все попадут в состав. Потому что еще хотят участвовать гении спуска из Мозамбика, Сенегала и Ямайки. То же самое и в других видах. Да и количество самих видов раздуто, скоро бросание валенок включат или скоростное заглатывание бургеров, чтоб 10500 комплектов медалей разыгрывалось , а всяких олимпийских чепионов развелось как грязи, бгг. А у нас руководство и спорта, и вообще, плюс всякие тренеры - по менталитету совки, от современности отставшие навсегда, поэтому и молятся на эти ОИ. Больше-то не на что, ниче не знают
20:31
Don
Поэтому наверное ЧМОка ОИ проходят раз в 4 года, а КМ каждый год?))) ЧМОка ты кто? Я почетный обладатель КМ, а ты? А я днищенский ОЧ, бугага))) Голову тебе надо лечить и пить меньше)
20:14
Бней Иегуда
Кубок Мира выигрывают только топы. Олимпиаду может выиграть и ноунейм.) Ибо это одна гонка.) Тот же Редькин тоже олимпийский чемпион.)) Но он и ноунейм по совместительству, так как выиграл всего 1 гонку за карьеру.))
18:50
Доктор со стажем
Инвентарь подвёл как всегда: лыжи не тем составом натёрли, в винторезе патроны отсырели, чужие сапоги натёрли ноги ну и т.д. в том же духе. Антон, скажи честно:"Чертовски не хватает Родченкова и мельдония."
18:45
Бней Иегуда
Кубок мира круче любой Олимпиады.) Что, если Антошка, сливающий Фуркаду и Бё 6 этапов подряд в одну калитку, вдруг выиграет олимпийское золото, он что, в одночасье круче Фуркада и Бё станет, бгг?)) Или допустим это будет не Антошка, а условный Владимир Илиев.))
18:23
механик39
Опять не смогли встать с колен .
18:16
Don
И да новоуебен качество это как раз и есть победа на ОЧ или на ЧМ, а количество это днарские победы на КМ, никому не нужные))) Ты кто? Я? Победитель Кубка Мира, а ты? А я днищенский ОЧ (по мнению новоуебена), бугага))))
18:11
Don
Новоуебен, ОЧ и ЧМ это на всю жизнь, кому интересен какой-то хер, который навыигрывал КМ, но ни разу не был ОЧ и ЧМ, только тебе наверное))) Кстати Же тоже был ОЧ и ещё много кто, а середняк он или топ, интересно опять же только тебе, он ОЧ, это уже топ))) Поэтому опять "случайно не оставшийся на трусах" мимо, как и всегда впрочем у тебя)))
18:08
_Металлург_
Мало сегодня печенькоеды пишут, видать вчера у хозяев хорошо лизнули и голода пока не ощущают или наоборот сил уже не хватает по клавиатуре стучать.
17:52
Новоуепинни
Яков Фак, штопаный Дон, тоже олимпийский чемпион, бгг. Причем не в днарской эстафете "Веселые старты", а в нормальной гонке, ибо биатлон - индивидуальный вид. И то Фака язык не повернется назвать крутым чуваком, обычный середняк. А то, что например Романова и Шумилова призерки ОИ - это ваще говорит о дискредитации такого звания и несерьезности всяких эстафет, бгг. Нормальные люди качеством берут, а не количеством днарей в одной упряжке, бгг
17:49
egoshin-alex
Шипулин неузнаваем - по фигу какое место. Но ведь так не бывает, чтобы в сезоне не выиграл ничего, а на ОИ - чемпиён!
17:46
Don
Новоуебен, ну ты вот случайно на свет появился, хотя должен был у папы на трусах остаться и ничего ведь, так и Шипулин случайно ставший ЧМ и ОЧ)))
17:42
Платошкин Андрей
Новоуепинни Про Возняцки в точку. По Шипулину: Антон делает что может, но видно что его карьера уже на спаде. Возраст сказывается. Только гении спорта могут после 30 побеждать. К сожалению Шипулин не из-них. Удивляют остальные наши "звезды". Где они, где розовощекие ребята??? Что за лажа с ними творится? Не хочется говорить про допинг, но уже верится! Позор Российскому биатлону.
17:40
Бней Иегуда
Новоуепинни Томас-бой на Каро фапает.))
17:38
Andvaraforce
Пиренейский мононуклеозник и сальбутамоловые викинги вне конкуренции и подозрений, как Цезарь.
17:36
Новоуепинни
Шипулин - олицетворение росс спортсмена. Сам в равных условиях ниче не может. Случайно в призы иногда забегает, только если остальные промахиваются или падают, бгг. На чужих ошибках, как Возняцки или Феррер в теннисе. А Возняцки и Феррера все терпеть не могут
17:34
alexzander
Молодец Мартен!!! Не получилось сегодня дуэли с Бё, но вчера ее не получилось у Бё с Мартеном, так что с победой и упрочнением лидерства в тотале!!!
17:31
Бней Иегуда
6 этапов, 38 гонок без побед.)) У Фуркада все личные гонки подиум, Король!)
17:30