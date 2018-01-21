Фуркад выиграл масс-старт в Антерсельве, Шипулин - 9-й

Француз Мартен Фуркад выиграл заключительную гонку перед Олимпийскими играми-2018 в Пхенчхане - масс-старт на этапе Кубка мира в Антерсельве. В гонке, где лишь два участника - Яков Фак и Ондржей Моравец - ограничились одним промахом, лидер общего зачета Кубка мира с двумя ошибками на рубежах показал результат 40.18,6. Для Фуркада шестая победа в сезоне и первая за уик-энд в Антерсельве после двух вторых мест. Вообще же это 18-й подиум француза подряд. Лучший из россиян Антон Шипулин занял 9-е место.

Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт, 15 км

1. М. Фуркад (Франция) – 40.18, 6 (2 промаха)

2. Т. Бе (Норвегия) – отставание 2,8 (2)

3. Бьонтегард (Норвегия) – 5,1 (2)

4. Делль (Германия) – 16,0 (2)

5. Кюн (Германия) – 18, 3 (2)

6. Й. Бе (Норвегия) – 29,2 (3)…

9. ШИПУЛИН (Россия) – 41,8 (3)...

18. ЛОГИНОВ (Россия) - 1.16,8 (3)...

24. БАБИКОВ (Россия) - 2.14,6 (4)