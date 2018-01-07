Франция - первая, Россия - четвертая в женской эстафете в Оберхофе

Сборная Франции заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе место заняла Германия, третье – Швеция.
Сборная России в составе Виктории Сливко, Дарьи Виролайнен, Татьяны Акимовой и Екатерины Юрловой заняла четвертое место.
Отметим, что Россия могла занять даже второе место, однако Юрлова допустила четыре промаха и ушла на штрафной круг, что отбросило команду.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Женщины
Эстафета 4 х 6 км
1. Франция (Бескон (1 промах на первой стрельбе + 0 промахов на второй стрельбе), А. Шевалье (4+0), Эмонье (0+2), Бреза (1+3)) - 01:12.42,4 (1 шт. круг + 10 доп. патронов)
2. Германия (Хинц (3+4), Херманн (2+0), Пройсс (0+0), М. Хаммершмидт (2+4)) - отставание 32,4 (2 + 13)
3. Швеция (Перссон (2+0), Магнуссон (0+2), Хегберг (0+1), Брорссон (2+1)) - 48,2 (0 + 8)
4. РОССИЯ (СЛИВКО (0+0), ВИРОЛАЙНЕН (0+2), АКИМОВА (0+0), ЮРЛОВА-ПЕРХТ (0+4)) - 1.04,7 (1 + 5)
5. Украина (А. Меркушина (1+1), Джима (2+2), Вита Семеренко (3+1), Пидгрушная (1+1)) - 1.15,8 (0 + 12)
6. Италия (Виттоцци (0+0), Вирер (0+2), Гонтьер (1+5), Санфилиппо (0+2)) - 2.06,9 (2 + 8)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/ratings/3_0/
streletc1783
Развонялись предатели на ветке.Ну ничего вас первых в расход и пустят.Результат для такого состава вполне нормальный,на большее и не рассчитывал.Юрлова единственная кто на ОИ может претендовать на медаль.И отстранение тут ни при чём.У нас и так долгие годы сборную тянула одна Зайцева,теперь Юрлова.С тренерами что-то не так,как в женской,так и в мужской.
18:44 7 января
sarkis1957
Что-то позакрывали рты (мягко выражусь!) охальники Виролайнен....
18:11 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
ДМО811===15:46,,,,,,,, патаму-чта в сбродной сплошные тундрючки раскосые.... Кровесмешение с ОТДЕЛЬНЫМИ губернаторами, напр. тюменским, ни к чему хорошему не приводит!!!!
16:04 7 января
За Россию без допинга!
maxcds, на костях? Кто-то умер?
15:49 7 января
maxcds
куча долбоебов, пляшущих на костях))))))
15:47 7 января
ДМ0811
Народ, мужское население: почему наши девки такие страшные все???!!!! Ну выигрывали бы первые места, можно было бы все простить. А так, ужас беспросветный! Н рожи, ни результатов...
15:46 7 января
ЮКИ
для Лучшей подготовки к ОИ-18 нужно биатлонные сбродные отправить в корею Самоходом!если выйдут 10 генваря,то к Открытию как раз Доползут!кто дойдёт,того и выпускать на дистанции!
15:28 7 января
Don Miguel
Смотрю, криволаенены срочно перекрасились в сливкодавов. Маладцы, блин... Шустренько. Губа вам во помощь! То вопили про "талантливую молодежь", пофиг кубок наций , пусть хоть три участницы, эстафету не наберешь, главное, "чтобы молодые". А теперь облили помоями самую молодую, еще и беззащитную. Завтре провалят Услугина с Кайшевой, вони будет не перемыть. Спецы, блин, дети Губы. Главный разливатель помоев, то Пихлеру вопил про "чемодан/вокзал", теперь шведки у него - суперзвезды под руководством супертренера". Хамелеон! Как таких земля терпит
15:24 7 января
dim777.
Komendant1 Рожденные ползать, летать не могут. 14:51 ______________ Да и не говори. Астматички вообще перестали побеждать. Да ладно побеждать, вообще не бегут и не стреляют
15:17 7 января
индеец_Джо
По теме "Пихлер" карму себе пусть Губерниев чистит.
15:13 7 января
Vladi1313
Юрлова секунд 20 проиграла с кругом, а Сливко 1.15(!!!)при абсолютно чистой стрельбе!!!
15:11 7 января
Andvaraforce
Лично я после первого этапа был уверен, что всё, можно дальше не смотреть. И раздражался от Губерниева, который утверждал, что мы "в борьбе". А ведь могли же не просто вторыми стать, а и выиграть. Юрлова бежала хорошо, могла на эмоциях достать француженку. Ну а те, кто говорят тут про допинг и вторые-третьи составы просто уже надоевшие записные идиоты. У них такая карма.
15:11 7 января
zyzx
Прыщепузомены отписались. Это хорошо,прыщей это им не убавит,а мозгов не прибавит. В целом я ждал борьбу за 10ку,так,что 4е место вполне себе норм.
15:10 7 января
Джон....Сильвер
Ради интереса заглянул в статистику. Так вот - наша женская биатлонная сборная уже 9 эстафет подряд (КМ+ЧМ) не может взять медаль. Последний раз бронза на этапе кубка Мира в январе 2016 года. 2 года прошло! Золото наша женская сборная последний раз брала на этапе КМ в январе 2014 года. После этого 19 эстафет без золота! Кстати, с той победы - наша сборная только раз брала медаль - бронзу в 2016 году. Сочинское серебро у нас забрали. Так что за 19 эстафет подряд - 1 бронза - два года назад! Так что женского биатлона у нас больше нет! Мужской пока еще в агонии.
15:08 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
Ну, а если и понторез ЩЩиппа с тремя коллегами--фуфлыжниками обделается в борьбе с 3--4-ми составами др. мировых сборных, то РЕАЛЬНО в ""пеньпнёмчихоне" делать им НЕЧЕГО......
14:59 7 января
Slim Taller
Месть Пихлера - шведки уделали допинг-тим:)
14:52 7 января
антилибералишка
Умиляют некоторые комментарии: накушались новогоднего допинга - и пытаются выглядеть юмористами. А выглядят идиотами)))
14:52 7 января
Komendant1
Рожденные ползать, летать не могут.
14:51 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
ПОЗОРИЩЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ!!!!! Все, практически ВСЕ!!!! мировые команды вывставили 2-3-и составы и только ""сладкая парочка"" ---- коНОрицын вынуждена была ставить ""худших из личших"" или НАОБОРОТ!!!!! И даже в ЭТОМ раскладе --- ОБЛОМ!!!!!
14:50 7 января
Бней Иегуда
25 гонок без побед у допинг-тим с начала сезона.)) Мини-юбилейчик пробили, бгг.))
14:49 7 января
greyk
Порвалось там, где не ждали...
14:48 7 января
Доктор со стажем
Это какой же талант надо иметь чтобы так всё изгадить на последнем этапе! Спасибо вам гражданка Перхт на же Юрлова...
14:48 7 января
Джон....Сильвер
Очередной провал наших дур. Черепаха Сливко и Крот Юрлова. Продолжаем традиции!
14:48 7 января
rusfed 2.0
Чмока, Юрлова тебе наверняка во внучки годится, нет?
14:47 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
СЕДЬМАЯ!!!!!! БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ВСЕГО ОДИННАДЦАТЬ!!!!! ГОНОК!!!!!
14:47 7 января
Бней Иегуда
Тётя Катя, да как так то, ахаха?))
14:46 7 января
За Россию без допинга!
Жаль, конечно, что только четвертые. Но наверное, в этом есть определенная справедливость - нам за допинговые грехи еще несколько лет расплачиваться. И вдвое дольше - налаживать систему, при которой будем побеждать не только за счет запрещенных препаратов.
14:46 7 января
rusfed 2.0
Пихлер третий. Карму надо нам чистить, ребятки. Всей страной )
14:45 7 января