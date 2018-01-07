Франция - первая, Россия - четвертая в женской эстафете в Оберхофе

Сборная Франции заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе место заняла Германия, третье – Швеция.

Сборная России в составе Виктории Сливко, Дарьи Виролайнен, Татьяны Акимовой и Екатерины Юрловой заняла четвертое место.

Отметим, что Россия могла занять даже второе место, однако Юрлова допустила четыре промаха и ушла на штрафной круг, что отбросило команду.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Франция (Бескон (1 промах на первой стрельбе + 0 промахов на второй стрельбе), А. Шевалье (4+0), Эмонье (0+2), Бреза (1+3)) - 01:12.42,4 (1 шт. круг + 10 доп. патронов)

2. Германия (Хинц (3+4), Херманн (2+0), Пройсс (0+0), М. Хаммершмидт (2+4)) - отставание 32,4 (2 + 13)

3. Швеция (Перссон (2+0), Магнуссон (0+2), Хегберг (0+1), Брорссон (2+1)) - 48,2 (0 + 8)

4. РОССИЯ (СЛИВКО (0+0), ВИРОЛАЙНЕН (0+2), АКИМОВА (0+0), ЮРЛОВА-ПЕРХТ (0+4)) - 1.04,7 (1 + 5)

5. Украина (А. Меркушина (1+1), Джима (2+2), Вита Семеренко (3+1), Пидгрушная (1+1)) - 1.15,8 (0 + 12)

6. Италия (Виттоцци (0+0), Вирер (0+2), Гонтьер (1+5), Санфилиппо (0+2)) - 2.06,9 (2 + 8)