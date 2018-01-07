14:44 7 января | Биатлон

Франция - первая, Россия - четвертая в женской эстафете в Оберхофе

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Сборная Франции заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе место заняла Германия, третье – Швеция.

Сборная России в составе Виктории Сливко, Дарьи Виролайнен, Татьяны Акимовой и Екатерины Юрловой заняла четвертое место.

Отметим, что Россия могла занять даже второе место, однако Юрлова допустила четыре промаха и ушла на штрафной круг, что отбросило команду. 

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Франция (Бескон (1 промах на первой стрельбе + 0 промахов на второй стрельбе), А. Шевалье (4+0), Эмонье (0+2), Бреза (1+3)) - 01:12.42,4 (1 шт. круг + 10 доп. патронов)

2. Германия (Хинц (3+4), Херманн (2+0), Пройсс (0+0), М. Хаммершмидт (2+4)) - отставание 32,4 (2 + 13)

3. Швеция (Перссон (2+0), Магнуссон (0+2), Хегберг (0+1), Брорссон (2+1)) - 48,2 (0 + 8)

4. РОССИЯ (СЛИВКО (0+0), ВИРОЛАЙНЕН (0+2), АКИМОВА (0+0), ЮРЛОВА-ПЕРХТ (0+4)) - 1.04,7 (1 + 5)

5. Украина (А. Меркушина (1+1), Джима (2+2), Вита  Семеренко (3+1), Пидгрушная (1+1)) - 1.15,8 (0 + 12)

6. Италия (Виттоцци (0+0), Вирер (0+2), Гонтьер (1+5), Санфилиппо (0+2)) - 2.06,9 (2 + 8)

 

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/ratings/3_0/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (28)
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streletc1783

Развонялись предатели на ветке.Ну ничего вас первых в расход и пустят.Результат для такого состава вполне нормальный,на большее и не рассчитывал.Юрлова единственная кто на ОИ может претендовать на медаль.И отстранение тут ни при чём.У нас и так долгие годы сборную тянула одна Зайцева,теперь Юрлова.С тренерами что-то не так,как в женской,так и в мужской.

18:44 7 января

sarkis1957

Что-то позакрывали рты (мягко выражусь!) охальники Виролайнен....

18:11 7 января

NOVZODUM NAMREBUG

ДМО811===15:46,,,,,,,, патаму-чта в сбродной сплошные тундрючки раскосые.... Кровесмешение с ОТДЕЛЬНЫМИ губернаторами, напр. тюменским, ни к чему хорошему не приводит!!!!

16:04 7 января

За Россию без допинга!

maxcds, на костях? Кто-то умер?

15:49 7 января

maxcds

куча долбоебов, пляшущих на костях))))))

15:47 7 января

ДМ0811

Народ, мужское население: почему наши девки такие страшные все???!!!! Ну выигрывали бы первые места, можно было бы все простить. А так, ужас беспросветный! Н рожи, ни результатов...

15:46 7 января

ЮКИ

для Лучшей подготовки к ОИ-18 нужно биатлонные сбродные отправить в корею Самоходом!если выйдут 10 генваря,то к Открытию как раз Доползут!кто дойдёт,того и выпускать на дистанции!

15:28 7 января

Don Miguel

Смотрю, криволаенены срочно перекрасились в сливкодавов. Маладцы, блин... Шустренько. Губа вам во помощь! То вопили про "талантливую молодежь", пофиг кубок наций , пусть хоть три участницы, эстафету не наберешь, главное, "чтобы молодые". А теперь облили помоями самую молодую, еще и беззащитную. Завтре провалят Услугина с Кайшевой, вони будет не перемыть. Спецы, блин, дети Губы. Главный разливатель помоев, то Пихлеру вопил про "чемодан/вокзал", теперь шведки у него - суперзвезды под руководством супертренера". Хамелеон! Как таких земля терпит

15:24 7 января

dim777.

Komendant1 Рожденные ползать, летать не могут. 14:51 ______________ Да и не говори. Астматички вообще перестали побеждать. Да ладно побеждать, вообще не бегут и не стреляют

15:17 7 января

индеец_Джо

По теме "Пихлер" карму себе пусть Губерниев чистит.

15:13 7 января

Vladi1313

Юрлова секунд 20 проиграла с кругом, а Сливко 1.15(!!!)при абсолютно чистой стрельбе!!!

15:11 7 января

Andvaraforce

Лично я после первого этапа был уверен, что всё, можно дальше не смотреть. И раздражался от Губерниева, который утверждал, что мы "в борьбе". А ведь могли же не просто вторыми стать, а и выиграть. Юрлова бежала хорошо, могла на эмоциях достать француженку. Ну а те, кто говорят тут про допинг и вторые-третьи составы просто уже надоевшие записные идиоты. У них такая карма.

15:11 7 января

zyzx

Прыщепузомены отписались. Это хорошо,прыщей это им не убавит,а мозгов не прибавит. В целом я ждал борьбу за 10ку,так,что 4е место вполне себе норм.

15:10 7 января

Джон....Сильвер

Ради интереса заглянул в статистику. Так вот - наша женская биатлонная сборная уже 9 эстафет подряд (КМ+ЧМ) не может взять медаль. Последний раз бронза на этапе кубка Мира в январе 2016 года. 2 года прошло! Золото наша женская сборная последний раз брала на этапе КМ в январе 2014 года. После этого 19 эстафет без золота! Кстати, с той победы - наша сборная только раз брала медаль - бронзу в 2016 году. Сочинское серебро у нас забрали. Так что за 19 эстафет подряд - 1 бронза - два года назад! Так что женского биатлона у нас больше нет! Мужской пока еще в агонии.

15:08 7 января

NOVZODUM NAMREBUG

Ну, а если и понторез ЩЩиппа с тремя коллегами--фуфлыжниками обделается в борьбе с 3--4-ми составами др. мировых сборных, то РЕАЛЬНО в ""пеньпнёмчихоне" делать им НЕЧЕГО......

14:59 7 января

Slim Taller

Месть Пихлера - шведки уделали допинг-тим:)

14:52 7 января

антилибералишка

Умиляют некоторые комментарии: накушались новогоднего допинга - и пытаются выглядеть юмористами. А выглядят идиотами)))

14:52 7 января

Komendant1

Рожденные ползать, летать не могут.

14:51 7 января

NOVZODUM NAMREBUG

ПОЗОРИЩЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ!!!!! Все, практически ВСЕ!!!! мировые команды вывставили 2-3-и составы и только ""сладкая парочка"" ---- коНОрицын вынуждена была ставить ""худших из личших"" или НАОБОРОТ!!!!! И даже в ЭТОМ раскладе --- ОБЛОМ!!!!!

14:50 7 января

Бней Иегуда

25 гонок без побед у допинг-тим с начала сезона.)) Мини-юбилейчик пробили, бгг.))

14:49 7 января

greyk

Порвалось там, где не ждали...

14:48 7 января

Доктор со стажем

Это какой же талант надо иметь чтобы так всё изгадить на последнем этапе! Спасибо вам гражданка Перхт на же Юрлова...

14:48 7 января

Джон....Сильвер

Очередной провал наших дур. Черепаха Сливко и Крот Юрлова. Продолжаем традиции!

14:48 7 января

rusfed 2.0

Чмока, Юрлова тебе наверняка во внучки годится, нет?

14:47 7 января

NOVZODUM NAMREBUG

СЕДЬМАЯ!!!!!! БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ВСЕГО ОДИННАДЦАТЬ!!!!! ГОНОК!!!!!

14:47 7 января

Бней Иегуда

Тётя Катя, да как так то, ахаха?))

14:46 7 января

За Россию без допинга!

Жаль, конечно, что только четвертые. Но наверное, в этом есть определенная справедливость - нам за допинговые грехи еще несколько лет расплачиваться. И вдвое дольше - налаживать систему, при которой будем побеждать не только за счет запрещенных препаратов.

14:46 7 января

rusfed 2.0

Пихлер третий. Карму надо нам чистить, ребятки. Всей страной )

14:45 7 января